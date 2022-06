Carolina Arias: “El Cali saldrá a jugar esta final, no renunciaremos a nuestra identidad”

Deportivo Cali tiene la ventaja en la final de la liga de fútbol femenino 2022-I, luego de ganar 2-1 en Palmaseca, pero en las toldas del cuadro ‘azucarero’ no se confían de eso y así lo hizo saber Carolina Arias.

“Se dice que la ventaja para uno, no es la desventaja para el otro. Quedan 90 minutos y hay que jugarlos, anhelando que llegue el momento y esperando lo mejor para los dos equipos”, afirmó de entrada en rueda de prensa, este sábado.

Además, Arias se refirió a la gran asistencia de hinchada que tendrá el América en el estadio Pascual Guerrero, este domingo, y se alegró del apoyo que está recibiendo el fútbol femenino en Colombia.

“Es un espectáculo, nosotras las caleñas tuvimos la fortuna de estar en nuestra casa, las colegas también estarán en su casa y son merecedoras de tener un gran estadio. Pero hay que tener claro que el Cali no piensa en la hinchada del contrincante sino en el furor del fútbol femenino”, aseveró.

Por la misma línea, la capitana del Deportivo Cali se refirió a lo que le dice a sus compañeras para afrontar una final, en condición de visitantes, con la hinchada en contra en el escenario deportivo.

“De evitarlo no, es algo que se tiene que vivir, en la carrera se debe vivir, que lo disfruten, siempre se los digo, mientras disfruten las cosas todo sale con más fluidez. Claramente el Pascual Guerrero estará lindo, no me importa el color, es lo que yo le transmitió a ellas, importa lo que hemos hecho y seguiremos haciendo”, mencionó.

Para concluir, Carolina Arias dijo que el elenco ‘azucarero’ no renunciará a la forma de juego que ha venido mostrando y que lo llevó a estas instancias.

“Empezamos el torneo con algo nuevo, no habíamos comenzado por debajo, cada torneo, cada partido es diferente y esto nos llevó a siempre sobreponernos, se ha venido corrigiendo con el cuerpo técnico. Saldremos con la atención al 101 por ciento, estar sincronizadas y salir a jugar, llevamos a un marcador a favor, pero no renunciaremos a nuestro juego e identidad”, finalizó la capitana del Deportivo Cali.

¿Cuándo, dónde y a que hora será la final de vuelta de la liga de fútbol femenina colombiano 2022-I?

El encuentro entre América y Cali por el segundo partido de las finales del campeonato de nuestro país será este domingo 5 de junio, en el estadio Pascual Guerrero, desde las 5:05 p.m. La ventaja la tienen las ‘azucareras’ por 2-1.