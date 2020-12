Carta abierta de Harold Rivera hijo a Harold Rivera padre: "USTED NO TIENE TECHO MI VIEJO"

Acá el sentido mensaje de su hijo para Harold Rivera, técnico de Santa Fe:

"A tres días de la primera final de la liga colombiana entre el equipo que usted dirige, Santa Fe , y América de Cali , me nació escribirle esta carta, para expresarle el amor y la admiración tan grande que le tengo.

Pa’, escribo esto con el corazón lleno de orgullo y felicidad por todo lo que le está sucediendo. Le doy gracias a Dios por darme la bendición de ver y aprender cómo usted asume todo con tanta mesura, humildad y responsabilidad, eso es muestra del gran ser humano que es.

Está a 180 minutos de hacer historia en el fútbol colombiano, de conseguir uno de sus sueños más preciados desde que colgó los guayos y decidió sentarse en los banquillos para ser entrenador.

Algunos pensarán que fue un golpe de suerte, pero yo sé que esto no es casualidad. Verlo hace tantos años en su famoso carrito azul lleno de balones, conos, estacas y SUEÑOS, pero sobre todo trabajando por ellos, porque siempre he tenido claro a dónde quiere llegar, me hace sentir que los sueños sí se pueden hacer realidad.

Quiero que sepa que usted es mi ejemplo a seguir, que he aprendido a entender su manera particular de demostrar lo que siente y valoro todo lo que nos expresa en esos momentos que compartimos.

Gracias por heredarme el amor y el respeto por el fútbol. Ahora Valentín cada vez que ve a su 'Tito' en televisión grita de emoción y eso me hace muy feliz. Le deseo el mayor de los éxitos para esta final y como desde el primer club que usted dirigió, estaremos haciendo mucha fuerza y pidiéndole a Dios que le regale el título, que sería el premio a tanta disciplina y amor por lo que hace.

Como un día le escribí, USTED NO TIENE TECHO MI VIEJO. Son tantas cosas más que pudiera escribir que se lo resumo diciéndole desde lo más profundo de mi corazón que lo amo y que siempre estaré orgulloso de usted. ¡Un abrazo, Jefe!