Caso Unión Magdalena vs. Bucaramanga: suben las sanciones económicas y el club anuncia apelación

En las últimas horas se confirmó la sanción de la Dimayor en contra de Unión Magdalena, por los hechos acontecidos en el partido frente a Bucaramanga y que no pudo terminarse por "falta de garantías", según lo determinado por el árbitro Jorge Andrés Tabares. Al terreno de juego saltaron hinchas de los 'bananeros' y se enfrascaron en una pelea con puños y patadas con los jugadores dirigidos por Carlos Silva.

Aunque, inicialmente, se anuló la primera decisión de la Comisión Disciplinaria porque los descargos del Unión llegaron a una bandeja de "correo no deseado", se conoció que el equipo de la ciudad de Santa Marta tendrá que pagar una multa de 36 millones de pesos; la tribuna sur tiene seis fechas de sanción y el jugador Ronaldo Lora deberá pagar, de su parte, 7 millones y estará 6 fechas alejado de la competencia, tal y como reza el boletín.

Para referirse acerca de lo sucedido; en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , entrevistaron a Fernando Ardila, gerente del equipo samario, quien aseguró que "con mucha preocupación y tristeza recibimos las decisiones. Es algo que afecta a la institución, además de los recursos. El grupo de abogados viene trabajando en la apelación".

"La verdad es que a nosotros nos solicitan una declaración, trabajamos con los abogados, no sabemos qué pasó. En el correo normal no lo recibieron. Allá no se percataron del correo. Ahora estamos doblemente perjudicados, con tribuna cerrada, con jugador multado y la institución afectada", agregó Ardila en la misma conversación.

