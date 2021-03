Cero rencores con Boca Juniors por el caso Felipe Román: “Millonarios no entablará acciones legales”

Hace ya unas semanas se cayó el traspaso de Felipe Román a Boca Juniors , por un posible problema cardiaco, sin embargo, en Millonarios no hay rencores con el club argentino.

El tema del fallido paso del lateral derecho al equipo ‘xeneizes’ ha generado cientos de comentarios y posturas, pero este martes el presidente Enrique Camacho habló de esto en la Asamblea general.

“Román no pasó los protocolos médicos de Boca. Todo club puede aceptar o no a un jugador de acuerdo a sus estándares médicos. Millonarios no entablará acciones legales por eso”, afirmó el máximo dirigente de Boca Juniors.

Mientras tanto, el futbolista bogotano se encuentra alejado de las canchas, en controles y exámenes y a la espera de un diagnóstico más preciso para conocer si podrá volver a jugar.

