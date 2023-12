Cero y van dos: al Cali le anularon un gol que recordó una vieja polémica arbitral

Deportivo Cali tuvo que recibir en el estadio de Palmaseca al Junior de Barranquilla por la quinta fecha del Cuadrangular A de la Liga de Fútbol Profesional 2023-II.

En el segundo tiempo, cuando el conjunto 'azucarero' iba perdiendo 0-2, el cuadro de Jaime de la Pava logró un tiro de esquina. Allí, el centro llovió en el área y el defensa Luis Haquín logró conectar con el balón, rematar al arco y marcar. Sin embargo, un jugador del cuadro 'verde' se encontraba en la trayectoria del balón.

El VAR llamó al árbitro central David Espinosa quien se tuvo que tomar unos minutos para acercarse a la pantalla del VAR y ver lo que sucedió debido a que varios hinchas de la grada occidental empezaron a tirar distintos objetos hacia Espinosa.

Una vez vista la acción, el árbitro decidió anular la acción debido a que el jugador que se encontraba cerca del arquero Santiago Mele, según interpretación del árbitro, intervino en la visual del guardameta uruguayo.

El VAR le anuló su primer gol con el Deportivo Cali a Luis Haquin. Supuesto offside que obstruye la visión del arquero Mele. pic.twitter.com/mQXk5JWD4w — Santiago Rosado M. (@santirosadom) December 3, 2023

Publicidad

Esta acción recordó al gol de Germán Mera que fue anulado por la misma razón debido a que Teófilo Gutiérrez incomodó la visual del arquero del Deportes Tolima, Neto Volpi.

De hecho, el propio técnico, Jaime de la Pava, argumentó que, pese a no haber visto la acción, le recordó al gol anulado a Mera. "El gol no lo he observado- Tiende a ser una cosa similar al juego pasado, al gol de Mera", destacó.