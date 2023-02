César Camargo: "Lamentamos la agresión del hincha y también las provocaciones de Daniel Cataño"

Lo que podía haber sido una fiesta y se perfilaba para ser uno de los mejores partidos de la fecha 4 de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, terminó de la peor manera. Y es que Deportes Tolima vs. Millonarios no se jugó, luego de que Daniel Cataño fuera agredido por un aficionado.

Todo ocurrió antes de que rodara el balón en el estadio Manuel Murillo Toro. Un seguidor, que portaba la indumentaria del 'Vinotinto y Oro', saltó a la cancha y golpeó al volante del 'embajador', que no dudó en reaccionar, perseguir a su agresor y también pegarle. Un escándalo.

El árbitro Wilmar Roldán decidió expulsar al '10' del equipo capitalino, pero eso fue lo de menos. De inmediato, empezaron las reacciones, empezando por el hecho de que el club azul se retiró del terreno de juego y afirmó que no jugaría, esto generó otras opiniones.

Uno de los que habló fue el presidente del 'pijao', César Camargo. En entrevista con 'WIN Sports', afirmó que "hay unos hechos reprochables y no podemos hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, ya que es algo que se sale de control y habrá que judicializarlo"

Publicidad

"Eso sí, hay algo impresentable y es que un equipo se retire, eso no tiene presentación. Es un boicot al juego y al deporte y se deben tomar medidas; Millonarios no puede presionarnos así. Hay un hecho que sucedió y el otro equipo se retiró", añadió.

Por último, dijo que "lamentamos lo que pasó y estamos en contra de lo del hincha y también de las provocaciones del jugador. Es una fiesta que no se puede prestar para esto, pero los equipos somos llamados a promover el deporte y no se hizo", sentenció.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios durante un entrenamiento (Imagen de referencia). Twitter: @MillosFCoficial

A lo que se refiere el señor Camargo es a un video que viralizó en redes sociales y donde algunos hinchas de Deportes Tolima insultan a Daniel Cataño. El jugador, en primera instancia, hace 'oídos sordos', pero, justo antes de entrar al hotel, hizo un gesto.

Publicidad

Allí, se observa que el mediocampista lanza un beso y es justamente eso a lo que hace referencia el presidente César Camargo. No obstante, no hay justificación alguna y, por eso, los mensajes de solidaridad con el futbolista no tardaron en aparecer.

Juan Fernando Quintero, Wilson Morelo, Tulio Gómez, Acolfutpro, Fernando Uribe, entr otros personajes del fútbol emitieron palabras en sus respectivas redes sociales, apoyando a Daniel Cataño y dejando claro que están en contra de esto.