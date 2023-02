César Camargo y sus críticas a Millonarios, tras el hecho de violencia contra Daniel Cataño

Daniel Cataño, actual futbolista de Millonarios y con pasado 'vinotinto' fue agredido por un hincha del Tolima en la antesala del compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro, la tarde del domingo anterior. El volante recibió un golpe por la espalda antes de que el árbitro Wilmar Roldán pitara para el inicio del juego de la fecha número cuatro de la liga del fútbol colombiano.

El jugador resultó expulsado luego de recriminarle al fanático 'pijao' su accionar; el juego fue suspendido porque el 'embajador' afirmó que no había garantías y seguridad para el desarrollo del mismo. Tras los lamentables hechos, las repercusiones sobre este caso no paran y este lunes en el programa de 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', contactaron al presidente del Deportes Tolima, César Camargo.

"No soy la autoridad competente para el tema, simplemente me estoy yendo por el sentido de las vías, de lo que dijeron los unos y los otro. No puedo justificar a nadie de lo que pasó anoche, al contrario, lo reprocho y lo condeno", afirmó de entrada el dirigente del cuadro ibaguereño.

El máximo dirigente del Tolima fue consultado sobre si visitó al agresor de Daniel Cataño donde está recluido y afirmó que no y aseguró que se enteró del incidente hacia el jugador de Millonarios cuando llegó al palco.

"Visitarlo después, no. Estando en el estadio, hablé con todos los involucrados, los jueces, la Policía, con Millonarios y los jugadores, para ver lo que había pasado. Yo estaba camino al palco cuando sucedieron los hechos, yo no lo pude ver de primera mano, llegué al palco y me enteré de la situación", reveló Camargo.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, que le consultaron sobre el supuesto de que el agredido fuese sido un integrante del Tolima, el dirigente no reparó y lanzó algunas críticas al plantel de Millonarios.

"Mire, no lo digo yo y lo dice el reglamento, y no soy yo para decir si se juega o no el partido, eso lo dicen las autoridades locales, que son aquellas que tienen que decir si hay o no garantías y el juez dice si hay o no juego; en este caso en particular, las autoridades dijeron y hay un video e implícitamente Millonarios aceptó que había las garantías y después se retiraron de la cancha", afirmó.

Sobre el mismo tema continuó: "Lo que pasa es que la gente de Millonarios hizo la oferta al juez que si retiraba la sanción de Cataño, ellos jugarían, entonces si hay garantías para uno y también para otro. No puede no haber garantías si Cataño sigue, pero no hay garantías si él no sigue, pues no, esa dualidad no puede existir".

Otras declaraciones:

*Afirmó después del partido que hubo boicot por parte de Millonarios

"No puedo estar de acuerdo que se sumen errores tras errores, no pueden incumplirse unas normas de convivencia del jugador, no pueden incumplirse unas normas de convivencia del hincha, del equipo. Ayer (domingo) nos pusimos en mayor peligro y afortunadamente tanto la hinchada de Millonarios como del Tolima, les tengo que agradecer, salieron en calma y en paz del estadio".

*El bus de Millonarios fue agredido:

"Pero no en el estadio... Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, yo tengo que brindar la seguridad en el estadio. Ayer(domingo) las personas que consideró la Policía Nacional que debía estar en el estadio, estuvieron, la gente entró en paz, se dispusieron con las barras de Millonarios, no solo las fronteras abiertas".

*El partido se juega:

"No soy yo quien tiene que decir si hay las condiciones o no para que se realice el juego, no me corresponde a mí, son las autoridades locales".

*Son futbolistas, supongamos que a Cataño le hubiese pasado algo más...

"No, porque había unos filtros que funcionaron, de seguridad. La agresión de parte y parte fueron con las manos. Quiero hacer un llamado a la sensatez, hay que condenar todos los hechos, hay que contar toda la verdad. Le hago este comentario, cuando el directivo de Millonarios, el señor Cortés, le pegó un golpe similar al jugador del Junior en El Campín, también debía haber acciones similares".