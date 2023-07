César Farías, DT de Águilas Doradas: "La alegría dura 24 horas, después hay que trabajar"

Águilas Doradas, ahora bajo el mando del entrenador venezolano César Farías, hizo un buen despliegue físico y táctico y se quedó con los tres puntos en su visita al Junior de Barranquilla, el pasado sábado en el Metropolitano, en duelo de la primera jornada de la Liga II-2023. Los del oriente antioqueño ganaron 0-1 con una anotación de Marco Pérez, de penalti, a los 77 de juego, y comenzaron con pie derecho.

A raíz del buen compromiso en tierras 'curramberas', este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el estratega de 50 años, sobre la presentación de su equipo en el 'Coloso de la Ciudadela'.

"Fue un buen resultado; muy reconfortante, pero como todo, después de la victoria y la derrota, hay que seguir trabajando; la alegría dura sólo 24 horas", dijo de entrada el DT venezolano a la mesa de periodistas. Contó cuál ha sido el punto primordial para que el plantel de Águilas Doradas se empiece a acostumbrar a su modelo y estilo de juego.

"En el fútbol es vital la adaptación, esta es mi séptima liga y el octavo país en el que he vivido. Cuando comprendes eso, pueden empezar a transmitir conceptos. Aquí el invitado soy yo y estoy adaptándome a las circunstancias; lo disfruto mucho, me han recibido con cordialidad. El equipo tiene una inteligencia colectiva que me llamó la atención, se dejan seducir con facilidad para los retos y desafíos y eso nos tiene muy entusiasmados", agregó César Farías.

A renglón seguido, el timonel venezolano agregó que "creo que la clave es aprender a escuchar, uno tiene que partir del respeto a la diferencia y cuando uno parte de ahí puede llegarle al jugador, en lo humano, lo táctico y en las propuestas. Es un equipo que tiene muchas virtudes; estos son los retos que a uno le fascinan y tratar de hacer lo mejor posible".

Otras declaraciones de César Farías:

*Enfrentarse con 'Bolillo' Gómez:

"Era un honor enfrentar este primer partido contra él, el ambiente era muy muy bonito, la hinchada del Junior alentando mucho hasta el final. Me trajo muy buenos recuerdos de las Eliminatorias, pasé un sábado muy bonito, más allá del resultado que fue la guinda del pastel. Estaba muy feliz por todo lo que estaba jugando mi equipo. De local, sabemos que podemos hacerlo mucho mejor".

*Objetivo de Águilas Doradas

"Nosotros sabemos que tenemos una tremenda regularidad, hay que hacerle un reconocimiento a a los directivos para armar un buen plantel, de escoger buenos entrenadores. El club tiene una base de jugadores importantes. Tener una jugador como Celis, la demostración que hizo, la jerarquía de Morelo. Sabemos que este equipo tiene una gran regularidad para llegar al cuadrangular, hay que priorizar el equipo para que llegue fuerte y hacer su mejor versión en los cuadrangulares finales; para eso vamos a trabajar; si tú llegas a la fiesta hay que llegar con la mejor versión".