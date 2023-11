César Farías, DT de Águilas Doradas, no pone “excusas” por la goleada que recibió 4-0 de Tolima

Este sábado, Águilas Doradas tuvo su primera derrota en la Liga del fútbol colombiano 2023-II, a manos del Deportes Tolima. Fue 4-0 en el Alberto Grisales, que significó un ‘fuerte golpe’ para el cuadro antioqueño, ya que no han podido ganar en las primeras dos fechas de los cuadrangulares. César Farías, técnico del cuadro de Rionegro se mostró dolido por la caída.

De entrada el estratega venezolano enfatizó en que los ‘pijaos’ fueron mejores en muchos aspectos y que no hay “excusas” por la derrota.

“Fuimos ampliamente superados, hay que reconocer que el rival nos pasó en la mayoría de facetas. Recibimos dos goles defendiéndonos en tres cuartos, que nunca lo habíamos hecho. No tuvimos la capacidad y rebeldía. El otro equipo fue muy fuerte dentro del área, tanto para definir, como para defender y después por dentro el partido nos superó ampliamente. No fue un buen partido para nosotros, no vamos a buscar excusas, sabemos que no fue el último partido”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, César Farías mencionó que ahora sus jugadores en Águilas Doradas deben pasar la página y pensar en lo que vienen, ya que tienen cuatro partidos más.

“Si hemos sido capaz de sostener la presión de mantenernos líder, sabemos sostener la adversidad, nos vemos en eso por primera vez tras ser superados futbolísticamente. Eso está muy claro, se vio reflejado en el resultado y todos los aspectos. Hay cosas peores en la vida y debemos pasar la página, hablarlo con claridad y ser reflexivos así como lo hemos sido en la victoria. Mirarnos a los ojos y decirnos los que nos toca”, agregó.

Diego Herazo, autor de un triplete en el 0-4 de Tolima sobre Águilas Doradas. Foto: Twitter de @cdtolima.

Acá más declaraciones de César Farías en rueda de prensa:

*Reconocimiento al DT del Tolima

“Felicitar al profesor David González, darle fuerzas por lo de su hijo. Nosotros asumimos la cuenta, responsabilidad y entender que ahora hay que estar unidos, y seguir peleando el próximo partido y dejar las excusas”.

*Reaccionar rápidamente

“De una manera u otra debemos reaccionar porque no podemos perder como hoy, no parecíamos nosotros”.

*No hay discusiones dentro de Águilas Doradas

“Adentro no hay ninguna división, debemos ser fuertes o sino no se hubiera logrado lo que ya hicimos, estamos conscientes de esas cosas”.

*No señalar a ningún jugador

“Yo hablo de funcionamiento colectivo, no veo un papá en su casa hablando bien de un hijo y mal del otro. A ellos los aprecio mucho, generamos una afinidad, los que vivimos las semanas somos nosotros, los que podemos tomar la decisión más cercana producto de tener mejor información, somos nosotros”.