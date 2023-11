César Farías, DT de Águilas, y su reconocimiento al Cali: "Ellos hicieron su mejor partido del año"

Águilas Doradas le empató al Deportivo Cali en el último minuto y se llevó un valioso punto en esta primera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga II del fútbol profesional colombiano. César Farías, DT de los antioqueños, habló en rueda de prensa tanto de su equipo como del rival.

De entrada, el estratega venezolano puso su mirada en el buen juego del Deportivo Cali. "Quiero reconocerle al rival al rival que quizás hizo su mejor partido del año. Reconocerle a su cuerpo técnico que tiene una gran trayectoria y reconocerle a la gente que vino voy a animar la fiesta. Eso genera un compromiso mayor en todos los que actuamos acá para aportar algo más para el espectáculo", dijo de entrada.

Luego sobre el partido, Farías recalcó que "jugamos contra un rival muy duro, una parte de fútbol otra muy emocional, no fueron tantos minutos que estuvimos abajo. Hay puntos que valen mucho. Tuvimos que luchar, soportar un rival que hizo de todo para tratar de ganar, pero también era como injusto que nos fuéramos sin nada porque este equipo viene haciendo bien las cosas desde el inicio hasta el día de hoy".

Otras declaraciones de César Farías:

Publicidad

Sobre un posible llamado de emergencia de la selección de Venezuela a Joel Contreras

"Yo nunca le negaré a un jugador que vaya a su selección, pero de lo que dentro de lo que viene sucediendo, no creo que pase. Las puertas están abiertas para todas las elecciones y un buen ejemplo de ello es que Moisés Villarroel está con la selección de Bolivia".

¿Por qué su equipo juega tan bien?

"

Eso se debe a que hay muchos jugadores en crecimiento, en ese pensamiento proactivo de todos los días querer crecer, querer mejorar. Planificamos bien con el presidente y estamos verificando ahora todas esas cosas. También tenemos jugadores con muchos carácter que han sido campeones y un cuerpo técnico que me acompaña que han sido campeones y que sabemos vivir este tipo de circunstancias de la manera correcta. Cuando hay que tener temperamento lo tenemos y cuándo hay que tener la paciencia necesaria también la tenemos. Hasta el momento no hemos conseguido nada, es cierto que estamos muy cerca del acceso a pre-libertadores. Nosotros no necesitamos picos altos, necesitamos regular, tenemos un equipo donde tenemos una confiabilidad en lo que hace uno y lo que hace el otro. Jugamos en colectivo en fase ofensiva y en fase defensiva y sabemos reconocer al rival".