César Farías: “Lo de Águilas Doradas no es motivo de burla; soy el responsable de no ser finalistas”

Águilas Doradas no pasó del empate 1-1 contra Junior, este miércoles, y el técnico César Farías hizo un análisis a profundidad de este juego y de lo que pasó en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-II.

Y es que el equipo antioqueño venía de hacer una perfecta primera ronda en el ‘todos contra todos’ del campeonato, pero en esta fase final no consiguió los resultados esperados.

“Un partido en el que hicimos todo el esfuerzo para intentarlo ganar desde el minuto 1 hasta el final. Fue un partido cortado con 25 libres a favor y eso te dice que se va cortando. Se habla mucho de la continuidad, pero eso no solo depende de los equipos también de los señores jueces, hoy jugamos mucho menos de lo que queríamos, llegamos muchísimo y no pudimos tener la efectividad de meterla”, mencionó de entrada César Farías.

Acá más declaraciones de César Farías, técnico de Águilas Doradas:

*Águilas Doradas no es motivo de burla

“Si a nosotros nos dicen que nos caímos, quiere decir que del segundo para abajo también. Hay presupuestos mayores, tradiciones, hinchadas, uno compite, respeta y admira. Pero no reconocer lo que ha hecho este equipo y que es motivo de burla, no, es todo lo contrario. Lo veo creciente y veo a su dirigencia con el deseo de seguir insistiendo para arriba. El responsable de no llegar a la final soy yo”.

*Aún hay que asegurar el paso a Copa Libertadores

“Intentamos jugar acá y allá, dentro de las posibilidades de la cancha y el estilo de cada árbitro, pero la intención de juego la tuvimos. No estuvimos con efectividad. Debemos cerrar fuerte porque estamos sumando para la Copa Libertadores, estamos a un punto de eso”.

Águilas Doradas vs Junior - Foto: Águilas Doradas Oficial

*Los cuadrangulares, algo distinto

“Es un gran torneo para los jugadores, no tengo nada que recriminarles, ni a la dirigencia, toda la responsabilidad es mía, si me doy cueta que en los cuadrangulares influyen otras cosas mas que no es solo fútbol, y que eso nos ha pesado y nosotros debemos pasar la pagina y prepararnos para el fin de semana”.

*Águilas Doradas no cambió su idea de juego y funcionamiento

“Cuando reviso los partidos y la data el funcionamiento se ha mantenido, pero tuvimos 21 intentos contra Tolima, eso no gana el partido, hay que meterla pero el funcionamiento está. No es que se cayó el equipo, no se le dio, tampoco el engramado está para el fútbol que juega Águilas Doradas, entró la lluvia y no se pudo tener de buena forma”.

*Los partidos, muy frenados

“Los cuadrangulares se deben jugar con ritmo internacional y hoy se jugó poco y eso lamentablemente no nos favorece a nosotros”.