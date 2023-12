César Farias: “Si no entrabamos a la Copa Libertadores, era un papelón tras ser punteros”

Águilas Doradas sorprendió este sábado al Tolima, le puso ‘freno’ al equipo ‘pijao’ y lo venció 1-0 nada más y nada menos que en el estadio Manuel Murillo Toro. César Farías dio sus impresiones del partido en rueda de prensa y se mostró feliz por lo conseguido.

Además, el entrenador venezolano al frente del equipo antioqueño se refirió a la histórica clasificación a la Copa Libertadores en el 2024, lo que será la primera vez del cuadro paisa en esta competición internacional.

“Los errores muchas veces se cometen ante la necesidad de ganar, la presión. Nosotros veníamos con eso, imagínate tú que no hubiéramos entrado a la Copa Libertadores, era un papelón tras ser punteros. El fútbol tiene todo eso, pero controlamos un rival, teníamos la claridad de lo que teníamos que jugar”, dijo César Farías.

Acá más declaraciones de César Farías, técnico de Águilas Doradas:

*Reconocimiento para el Tolima, su rival

“Primero agradecer a una noche muy bonita de una hinchada tan fervorosa como esta que se brindó con su equipo y el resultado de hoy no quita lo que ha hecho con la llegada de David. Es un equipo muy duro, y que lo venía demostrando con juego y resultado”.

*Dieron vuelta al mal momento

“Nosotros sabíamos que no se nos dieron las cosas, no en el funcionamiento, cuando el equipo hace las cosas bien pero pierde confianza en el último cuarto de cancha. Este equipo nunca se rindió, soportó el mal trago de los resultados que no acompañaron, el formato es difícil y no se nos dio. Las opiniones de que se asusta, y hoy demostraron que eso no es verdad”.

Tolima vs Águilas Doradas - Foto: Tolima Oficial

*La necesidad de los dos equipos en el partido

“Los dos teníamos que ganar, nosotros para entrar a Copa Libertadores y Tolima quiere llegar a la final también. El fútbol tiene esas condiciones emocionales en partidos que son decisivos, pero nadie le puede quitar a este equipo lo que ha hecho este año”.

*Orgulloso tras clasificar a Copa Libertadores 2024

“Tenemos nuestra primera clasificación a Copa Libertadores y así se juega esa copa, como hoy. Agradecerle a los dirigentes, a los jugadores. La jugada del gol la hicimos en varias oportunidades. Es un premio bonito para la institución y futbolistas, a pasar la página y centrarnos en el próximo juego”.

*Reconocer lo hecho por sus jugadores

“Hacer más de 100 puntos en una liga en un año es para el Real Madrid o Barcelona, hicimos más de eso, no somos campeones, pero nadie le puede quitar el buen rendimiento a estos jugadores”.

*El análisis del rival

“Nosotros sabíamos que ellos son fuertes en las dos áreas, y que su lateral izquierdo va al frente y muchas de las jugadas de peligro las lleva él. A medida que el partido pasó ellos insistieron más por fuera”.