César Farías y su éxito en Águilas Doradas: “Con simpleza y paciencia llegarle al jugador"

Águilas Doradas está imparable en el todos contra todos de la liga del fútbol colombiano 2023-II, siendo el único equipo que no ha sufrido derrotas y liderando con 41 puntos la tabla de posiciones. César Farías es el técnico del cuadro antioqueño y contó lo que ha sido el trabajo con el cuadro de Rionegro.

“Uno tiene que seguir con paciencia, persistencia, mucha lógica y aprovechar lo que había. Vivir las experiencias pasadas, reflexionar en profundidad y con simpleza llegarle al jugador y a todo el entorno institucional para de esa manera llevarlo con una percepción lógica y clara”, dijo de entrada este miércoles el venezolano en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Ahora, César Farías quiere que su Águilas Doradas brille en cuadrangulares finales, una cuota pendiente en el equipo antioqueño.

“Nosotros también sabemos que la incomodidad y las adversidades hacen crecer, hemos trabajado en el desarrollo funcional. La importancia de los minutos que jueguen, no la cantidad. En la parte rotativa, sin exagerar, aprovechar lo vivido no solo nosotros sino los jugadores que ya han jugado, o los que han sido campeones antes. Hay que aprovechar y exprimir esa experiencia porque sabemos que hemos llegado con niveles de fuerza, estamos bien”, aseguró.

César Farías, director técnico de Águilas Doradas. Instagram oficial de Águilas Doradas

Publicidad

Acá más declaraciones de César Farías, técnico de Águilas Doradas, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*La experiencia que tuvo con The Strongest, en Bolivia

“Con simpleza, naturalidad y con una experiencia reflexiva, porque nosotros pudimos tener 21 partidos con The Strongest y salir campeones pero todo fue peleado y sufrido hasta el final. Forzamos una final que no estaba prevista y la pudimos ganar”.

*En Águilas Doradas buscan soluciones

“Yo trato de ser muy respetuoso de las formas, con lo que plantean en una idea. Yo soy más de analizar a profundizar y de poder dar herramientas para solucionar. Cuando tengas un problema no pienso en el problema, es en la solución, nuestro equipo lo balanceamos”.

Publicidad

*La forma en la que se deben encarar los partidos

“El fútbol es un todo, uno debe saber a qué latitud va a jugar, contra qué tipo de rival. Yo les decía a los jugadores que ayer cometimos unos errores que no me agradaron, debemos defendernos. Esos son estándares de competencia internacional, estamos puliéndolos para el cuadrangular final”.

Águilas Doradas es el líder de la Liga BetPlay 2023-II, con 41 puntos, y disputará la última fecha del todos contra todos contra Jaguares, el fin de semana del 4 o 5 de noviembre, ya que Dimayor no ha confirmado cómo se jugará esa jornada de cierre.