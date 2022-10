César Guzmán, dueño de Patriotas: "Nadie llama por Cristian Barrios, se lo quieren llevar gratis"

En medio de la Liga II 2022 del fútbol colombiano se comienzan a destacar y a llamar la atención jugadores como es el caso de Cristian Barrios, quien viene teniendo un buen rendimiento con Patriotas de Boyacá. Más allá de que su equipo se encuentra en la lucha por no descender, el veloz y habilidoso atacante viene destacándose.

En el triunfo del último compromiso frente a Unión Magdalena, en el estadio La Independencia, de Tunja; Barrios dijo presente con tres goles en e triunfo por 3-1, mostrando excelsas definiciones y una capacidad en pocos metros para dejar en evidencia a los defensores rivales.

Y por esa razón se comenzaron a mencionar nombres de clubes colombianos e incluso del exterior que tienen interés en hacerse con los servicios del barranquillero, de 24 años. En ese sentido, al atacante se le vence el contrato con el cuadro de Boyacá en el próximo mes de diciembre.

Este miércoles, Gol Caracol contactó a César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, quien se refirió al tema.

"Pues yo no estoy tan seguro que Cristian Barrios se vaya a ir o que no vaya a renovar con nosotros. Es un jugador de la cantera, que ha venido con nosotros desde la Sub-20, y le hemos brindado oportunidades. Ahora termina el contrato, pero espero que nos pase lo mismo que pasó con Daniel Mantilla, quien firmó nuevamente para nosotros sabiendo que iba a ser transferido. Que no estén todos tan seguros de eso", indicó el dirigente de los boyacenses.

Por estos días, Guzmán no ha entrado en contacto con Barrios, ni con sus agentes. Sin embargo, él tiene optimismo en el caso del promisorio futbolista. "Yo no he tenido la oportunidad de hablar con el jugador; tiene toda la libertad de irse. Lo quiero dejar tranquilo; pero insisto que es posible que haga lo mismo de Mantilla. Por supuesto que los posibles interesados no me llaman a a mí, se lo quieren llevar gratis".

Cristian Barrios ha hecho su proceso desde juvenil hasta profesional en Patriotas, cuando llegó procedente de Atlético, de la Primera B y acumula cerca de cinco años en dicho club. De esa forma, resta esperar la decisión que tome una de las revelaciones del campeonato colombiano en la actualidad.