César Pastrana: "no me quiero despedir aún de Santa Fe, estoy firme"

El presidente de los 'cardenales' fue elegido este miércoles como uno de los representantes de la Dimayor para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

César Pastrana, de un exitoso paso por la presidencia de Santa Fe, recibió la designación a un cargo en el Comité Ejecutivo de la Colfútbol este miércoles y en el próximo mes de agosto de 2018 tomará posesión.

Ante dicha elección, han circulado muchas versiones relacionadas con su futuro en el equipo 'cardenal' y también sobre su sucesor.

Sin embargo, a la salida de la asamblea de la Dimayor, Pastrana Guzmán atendió a los medios de comunicación para aclarar el tema.

"No me quiero despedir de Santa Fe aún. Esperemos. Ojalá me pueda despedir con un título", indicó el dirigente.

Pastrana siguió indicando que "vamos a continuar trabajando, estoy firme hasta agosto y me encuentro ilusionado. Siempre se habla de refuerzos empezando, pero ahí estamos en la pelea".

Santa Fe dio un paso importante en la tercera fase de la Copa Libertadores el martes pasado al derrotar 1-2 a Santiago Wanderers, de Chile, y la próxima semana se espera confirmar su presencia en la fase de grupos.

"Ya se dio un triunfo en Chile, siempre tenemos protagonismo en Copa y ahora esperamos hacer las cosas bien en Bogotá", finalizó César Pastrana.