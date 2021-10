César Torres: "No hay derecho a que los árbitros nos descalifiquen como 'chico'; exigimos respeto"

Más allá de la derrota 2-1 de Jaguares frente al Junior de Barranquilla, lo que dio de qué hablar fueron las declaraciones del entrenador de los 'felinos', César Torres. Y es que, en rueda de prensa, se pronunció sobre el árbitro Carlos Ortega, quien sancionó un penal a favor del 'tiburón', expulsó a Iván Scarpeta y, al parecer, le dijo unas cuantas cosas a otros jugadores.

"Quiero hacer una observación y espero tomen nota. Jaguares es un equipo pequeño, pero hay un gran proyecto. No hay derecho a que los árbitros descalifiquen a Jaguares como equipo 'chico' y que no merece estar en los ocho. Algo percibí y les dije que no perdiéramos el control, pero lo consiguieron. Exigimos más respeto. Estaremos en los ocho, así no nos inviten porque sé que eso es para los 'grandes'", dijo.

Eso sí, también hubo espacio para analizar el encuentro. Y es que, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la visita realizó un buen juego y hasta empezó ganando, en tan solo cinco minutos. Sin embargo, se fue con las manos vacías y, ahora, su presencia en el grupo de los ocho está penando, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Liga colombiana II-2021.

"Primero, hago un reconocimiento a mis jugadores. Además, generamos opciones de gol. Ni el gol tempranero nuestro ni nada, iba a cambiar el plan de juego. Teníamos que controlar a Larry Vásquez. Complicamos a Junior y competimos bien, pero no concretamos. Fue un partido de alta competitividad", puntualizó.