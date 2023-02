César Valoyes: "El equipo se va a ir encontrando; los resultados no llegan de la noche a la mañana"

A horas de debutar por Copa Libertadores, Independiente Medellín no conoce lo que es sumar de a tres en el 2023, por lo que el entorno ya le exige victorias al técnico David González y más con la derrota por 0-1 frente al América de Cali en condición de local. De este presente se refirió César Valoyes, exjugador campeón con el conjunto ‘poderoso’ en 2004 y 2009, en una charla exclusiva con Gol Caracol.

Valoyes con paso por Colombia, China, México y Perú, tomó una firme postura referente a la actual situación del conjunto antioqueño, en la que le dio la derecha y respaldó al estratega ‘poderoso’: David González, por su trabajo realizado el año pasado, donde llegaron a la gran final del fútbol colombiano contra el Deportivo Pereira.

Dentro de los aspectos que detalló César Valoyes aseguró que “el entorno es complicado. Muchas veces hay unos periodistas que de pronto no son consecuentes con lo que está ocurriendo en los equipos, por ahí sacan malas noticias, mala información, que hay pleitos, que hay conflicto, que no están apoyando al técnico”.

“Frente a eso hay que ser muy cuidadoso porque el hincha escucha mucha radio, entonces se alimenta mucho de lo que digan los medios de comunicación, es importantísimo llevarle una buena información al hincha”, aclaró el excampeón con Medellín, quien también agregó que empezando el torneo, las primeras fechas, todos deben tirar para el mismo lado porque los resultados no llegan de la noche a la mañana.

¿Por qué al equipo no se le están dando los resultados?

“Han llegado jugadores nuevos donde todavía no engranan en el sistema de juego de David, pero yo creo que con el pasar de los partidos, los minutos, el entrenador va a ir encontrando el equipo porque él escogió estos jugadores que llegaron es porque él cree que engranan en el sistema de juego”.

¿Hay que tener tranquilidad, pese a los resultados adversos?

“Esperemos que Medellín empiece a sacar buenos resultados porque sino la gente se empieza a desesperar y empieza el tema de ese choque con el ambiente tenso es muy difícil construir equipo. Esperemos que el ambiente vaya bajando, pero me imagino que irá bajando a medida que empiecen a llegar los resultados”.

¿Cuál será la clave para que Medellín se empiece a encontrar con el gol y las victorias?

“Aquí lo más importante es David seguir confiando en el trabajo que lo llevó el año pasado a la final, corregir cosas que de pronto no ayudaron para que pudieran ganar la séptima estrella contra Pereira y los jugadores seguir confiando en el trabajo del entrenador, del cuerpo técnico. No salir a tener roces con la hinchada ni con la prensa, antes hay que reconocer que cuando las cosas no están saliendo en el momento muchas veces le toca a uno como futbolista o como cuerpo técnico bajar la cabeza y reconocer y decir que vamos a trabajar para que las cosas mejoren, no chocar con la afición. Aquí lo que hay que hacer es apretar los dientes, trabajar todos los días más duro y entregarse al máximo, mucha disciplina, porque cuando las cosas no salen no puede dar ‘papaya’ uno”.

¿Cuando afrontó esas situaciones como jugador, qué hacer en estos casos?

“Cuando nosotros vivíamos esas situaciones hablábamos: muchachos, tenemos que cuidarnos mucho más, tenemos que entregarnos, entrenar más duro, no podemos dar ‘papaya’, estar saliendo por ahí, ahorita tenemos que estar encerrados, del entreno a la casa porque tenemos que salir de esta situación y como siempre lo hablábamos seguir creyendo en el compañero de al lado, en el cuerpo técnico, porque por algo te trajo porque el entrenador confía en la condición que tú tienes”.