‘Chigüiro’ Benítez: “'Pecoso' era feliz que uno peleara con el compañero, le gustaba ver sangre”

El recordado lateral izquierdo que en el fútbol colombiano visitó las camisetas de Santa Fe, Cali, Medellín, entre otros, rememoró en GolCaracol.com la icónica pelea que tuvo dentro de la cancha con su compañero Edison ‘Guigo’ Mafla.

Jair ‘Chigüiro’ Benítez no ha dejado de ser el mismo personaje que nuestro balompié conoció a principio de siglo. Son un montón de anécdotas de este exfutbolista que hoy en día está radicado en Estados Unidos, luego de que en su última etapa como jugador haya jugado por cinco años en la MLS, con Dallas.

Una de esas historias se la contó este jueves a GolCaracol.com, aquella recordada pelea en el estadio El Campín, en el año 2000, cuando jugaba con Santa Fe y se peleó en plena cancha con su compañero Edison ‘Guigo’ Mafla.

“Fue contra el Deportivo Cali. Íbamos ganando y todo estaba bien. Pero cuando me llegó un balón y quedé mano a mano, el arquero, que era Dudamel, se me quedó ahí parado; entonces yo defino y él me la tapó. Acepto que tenía un compañero para dársela, pero pues yo la había visto muy clara para definir”, aseguró.

“Entonces Mafla vino a decirme que por qué no se la había dado al compañero que tenía ahí. Y se me acercó y me pegó con la mano abierta en la cabeza. Me sacó sangre y por eso el árbitro lo terminó echando”, rememoró.

De hecho, desmintió los rumores que indicaron en su momento una enemistad con el propio Mafla, después de ese altercado.

“Mucha gente me decía que si somos amigos y obvio; éramos compañeros de concentración Inclusive, ese mismo día nos fuimos juntos para Cali porque nos habían dado dos días de descanso. Eso quedó ahí”, aseguró.

Sin embargo, al ser interrogado por la reacción de Fernando ‘Pecoso’ Castro, confesó que el técnico ‘cardenal’, de aquel antes, asumió todo con total tranquilidad.

“’Pecoso’, contento porque eso era lo que le gustaba a él, ver sangre y que uno peleara. Era feliz que uno peleara con el compañero. Entonces no decía nada, era callado. Y pues como en esa época había jugadores grandes. Ni si quiera hubo castigo para los dos, porque como ganamos también. Por eso nos fuimos para Cali a celebrar”, finalizó.

