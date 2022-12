Christian Huérfano, cuatro horas diarias en TransMilenio para entrenar con Millonarios

El jugador bogotano dejó una grata imagen en el triunfo de los azules sobre Equidad e ilusionó a la hinchada. Su historia en el fútbol tiene mucho de sacrificio y un hambre de gloria que impresiona.

En Millonarios uno de los proyectos de la dirigencia tiene que ver con impulsar a jóvenes jugadores provenientes de las divisiones menores al equipo profesional.

Y ahí la mejor carta de presentación del fútbol base es Harold Santiago Mosquera, consolidado como titular y uno de los hombres de mayor talento de la nómina que orienta el profesor Miguel Ángel Russo.

Vea acá: Falcao, qué gran arranque en la Liga de Francia

Pero detrás de Mosquera, vienen otros muchachos con ganas y deseos de figurar en las huestes 'embajadoras'.

El sábado pasado, por ejemplo, apareció como titular el extremo o mediapunta Christian Huérfano, quien dejó una grata impresión y despertó los aplausos de los aficionados azules en el estadio de Techo.

Lea acá: Davinson Sánchez tendría una oferta de Real Madrid

Atrevimiento, pisada de balón, buena técnica y personalidad fueron las caraterísticas mostradas por el bogotano, de 21 años, frente a los aseguradores.

¿Pero quién es Huérfano? Según relataron sus allegados a GolCaracol.com, su talento viene del microfútbol, que jugó desde que era un niño tanto en su colegio, como en las más concurridas canchas del sur de la capital.

De allí, su talento lo puso al servicio de la pequeña escuela 'Fútbol Clase', que funciona en el sector del barrio 'El Tunal' y allí encontró al profesor Giovanni Falla, quien se convirtió en su mentor.

Lea acá: Elogios del presidente de Villarreal para Carlos Bacca

Con Falla como guía, Christian viajó a Argentina en dos oportunidades: estuvo a prueba en Racing cuando tenía solo 15 años y, además en 2015 tuvo la oportunidad de jugar en Boca Juniors, de Mar del Plata.

Después de regresar de territorio argentino a Bogotá sin cumplir plenamente sus objetivos, el novel futbolista meditó mucho en retirarse y dedicarse a otro tema diferente al fútbol.

"Antes de llegar a Millonarios pensé en no jugar más, pero mi familia y los 'profes' Giovanni (Falla) y Vicente Rebellón me insistieron que intentara en el club. Les hice caso, me aceptaron y todo va mejorando", le dijo Huérfano a GolCaracol.com.

Lea acá: Neymar contrató un luchador como escolta en Francia

Publicidad

Para él los sacrificios no importaron. Todo por cumplir sus sueños. Y es que desde el año pasado, cuando llegó a trabajar bajo la orientación de Cerveleón Cuesta, y hasta la fecha; al mediapunta le tocó madrugar más de la cuenta para irse desde Soacha hasta la autopista Norte, kilómetro 14 vía La Inmaculada para cumplir con sus entrenamientos.

"Al muchacho le toca recorrer la ciudad todos los santos días de polo a polo, se va y se viene en TransMilenio. Son dos horas de ida y dos de vuelta a su casa. Muchos de sus compañeros en Millonarios viven en el norte, cerca de la cancha. Pero eso no importa", detalló uno de sus allegados.

Vea acá: Todo lo que debe saber de la Bundesliga

Además del buen 'Cerve', Huérfano también jugó con los 'embajadores', con Nelson 'el Rolo' Flórez como técnico, en el Hexagonal del Olaya dejando una grata impresión.

Quizá allí, en el tradicional torneo, fue en donde terminó de convencer y el profesor Miguel Ángel Russo lo tuvo en cuenta para el plantel profesional.

"Al profesor Russo le gusta el jugador joven y no soy solamente yo, detrás vienen otros compañeros con condiciones", afirmó Huérfano.

Lea acá: Cristiano Ronaldo se siente perseguido en España

Aunque ya había jugado en el mes de mayo pasado frente a Tigres y Patriotas en el primer equipo de Millonarios, él sabe que el sábado pasado fue su primer muestra futbolística.

Hoy no importa lo que tenga que pasar, ni los kilómetros que debe recorrer en el día a día, porque Christian Huérfano sabe que para llegar a logros superiores deberá seguir luchando dentro y fuera de la cancha.

Y frente a Jaguares, la noche de este jueves, Millonarios espera continuar con su ascenso en la Liga Águila II-2017.