Christian Marrugo: "Estamos buscando lo que tiene que dar un equipo grande como Millonarios"

El volante cartagenero habló este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió a su buen presente con el cuadro ‘embajador’ en la Liga Águila 2019-I.

Millonarios goza de buena salud en la Liga Águila I-2019, pues es líder indiscutible con 37 puntos y se clasificó con anterioridad a los cuadrangulares finales del torneo.

Cristian Marrugo, mediocampista cartagenero del equipo azul, habló este lunes con 'Blog Deportivo' y destacó la labor del entrenador Jorge Luis Pinto y su cuerpo técnico.

“Creo que el profe nos ayudó a mejorar, es un técnico intachable y el hambre de victoria que todos tenemos, hacen que las cosas fluyan y se den resultados como los mostrados hasta el momento.”, aseguró Marrugo.

El futbolista, además, se refirió a la posición en la que ha jugado desde que llegó a Millonarios.

“Primero cuando llegué me pusieron de volante de marca. Luego con el ‘profe’ Miguel Ángel Russo, jugué de ‘10’ y Pinto me ha mantenido ahí. La verdad me siento más cómodo ahí y cuando uno gana pues es más fácil de solucionar las cosas.”, señaló.

Marrugo también se refirió al gran nivel que viene mostrando en los últimos encuentros y lo que exige estar en el cuadro ‘albiazul’.

"Uno trabaja todos los días, esto es fútbol y como en la vida te pasan cosas. La regularidad es lo más importante. Estamos buscando lo máximo, que tiene que dar un equipo grande como Millonarios, tenemos objetivos claros y el principal es ser campeones.”, aseguró.

Por último, el exMedellín comentó sobre la presencia de Carlos Queiroz en los partidos del club ‘embajador’ y la ilusión de ser llamado a la Selección Colombia.

“Siempre cambia tener al técnico de la Selección viendo los partidos, igual uno se olvida de eso por estar concentrado en el partido, pero al final saber eso reconforta, ya que uno sueña con ser convocado en algún momento por su país". cerró el colombiano.

