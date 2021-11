"Clásicos como el que tenemos con Nacional frente a Millonarios, hay que ganarlos como sea"

El delantero Jonatan Alves, de Atlético Nacional, se pronunció días previo al encuentro contra Millonarios, juego que se disputará en el marco de la última fecha de la Liga colombiana, en el 'todos contra todos', el próximo domingo, desde las 3:30 de la tarde.

En rueda de prensa, el uruguayo habló sobre lo que será este importante clásico del fútbol profesional colombiano, su lesión y criticó el sistema de juego de la Dimayor, en cuanto al rentado local se refiere.

"Es una final más, es el clásico más importante del país. He jugado clásicos y el Nacional contra Millonarios, la gente se motiva de otra manera, tenemos varios días para trabajarlos. Los clásicos hay que ganarlos como sea, jugando bien o jugando mal. Desde el primer minuto, hay que salir a ganar. Siempre tratamos de atacar y finalizar las jugadas de la mejor manera. En nuestra cancha, con nuestra gente, el apoyo es fundamental y debemos salir a ganar porque es clásico”, sentenció Alves, este miércoles.

Y esto fue lo que dijo sobre el formato de la Liga colombiana. "No me gusta para nada. No importa venir haciendo un semestre, haciendo una gran campaña y después entrar a los ocho y perder con el octavo, terminamos saliendo a vacaciones. Es un gusto amargo para nosotros porque todo el esfuerzo de un semestre se te puede ir en una semana, es así el torneo de acá. Prefiero el formato del torneo como en Ecuador, donde el que suma más puntos se lleva la copa y eso es merecido por el esfuerzo de todo el año”.

Finalmente, el 'Loco' hizo un balance de lo que ha sido este semestre y habló de su lesión. "Este semestre para mí, me está yendo mejor. En parte por el cambio de actitud y la confianza que me tiene el entrenador para los partidos donde mostré que puedo sumarle al equipo. La lesión me desmotivó un poco, porque venía bien. Fue algo que me bajoneó un poco, porque debemos sumar cada uno cuando salimos a la cancha”.