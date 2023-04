Claudio Rodríguez, DT de Unión Magdalena: "El paso al costado no lo voy a dar"

Este sábado, Unión Magdalena no pudo con el Deportivo Cali y se fue derrotado del departamento del Valle del Cauca. El técnico de los 'bananeros', Claudio Rodríguez, se mostró confiando en rueda de prensa y acuso la perdida del juego por la expulsión de Juan Camilo Angulo.

En primer lugar, el DT argentino dejó en claro que no va renunciar a pesar de los malos resultados del equipo. "El costado no le voy a dar, estoy convencido de los jugadores que tengo, del amor propio que tienen, hoy lamentablemente por una expulsión nos costó caro, pero yo pienso que con once este partido lo hubiéramos ganado, lamentablemente nos expulsaron y jugamos con un Cali desesperado que necesitaba ganar", dijo el estratega.

A renglón seguido insistió de nuevo en que el 'ciclón' se vio muy afectado por la tarjeta roja de Angulo. "La expulsión es preponderante en el resultado, yo pregunto, 'hoy jugamos con tres delanteros y un volante mixto', jugaron Wilder Guisao, Ricardo Márquez y Joel Contreras, no sé cuánto equipos juegan con tres delanteros como jugamos nosotros, lamentablemente la expulsión perjudicó bastante pero el andamiaje del equipo fue bueno", sentenció.

Otras declaraciones de Claudio Rodríguez:

Aspectos a mejor del equipo

"Siempre hay algo que corregir, empatando, ganando o perdiendo, en estas circunstancias se corrige más porque se pierde, pero anímicamente el equipo está bien. Yo pienso que respondieron bien, siempre tenemos que mejorar. Hoy fuimos a jugar de igual a igual al Cali con un 4-3-3 y la expulsión nos perjudicó bastante".

¿Los jugadores non captan la idea de juego?

"El día que yo vea que los jugadores no me responden a lo que yo pido y lo que yo exijo, ahí sí doy un paso al costado, pero estoy tranquilo que este equipo va a levantar".

Todavía tienen opciones...

"Yo vengo a trabajar honestamente y veo todo lo que dan los jugadores. Hoy el partido lo teníamos totalmente controlado, el segundo tiempo con un hombre menos jugamos en la mitad de la cancha del equipo contrario. Yo sé que la gente está desesperada, que nos falta un partido, osea que nos faltan ocho partidos, 24 puntos, sé que las cosas no se estaban dando, pero no era mala campaña, no hemos podido lograr un triunfo seguido de otro".