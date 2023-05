Claudio Rodríguez renunció a la dirección técnica del Unión Magdalena: "Doy un paso al costado"

Claudio Rodríguez, quien estuvo al mando del Unión Magdalena a lo largo del primer semestre de la Liga 2023 del fútbol colombiano, anunció mediante una rueda de prensa que no será más el entrenador del conjunto samario.

"Lamentablemente, los resultados no se dieron, me junte con la directiva y me pusieron a disposición que yo haga lo que más sentía y realmente no voy a renunciar porque soy hincha de Unión Magdalena, pero sí voy a dar un paso al costado para que las cosas se descompriman un poco", expresó ante los medios de comunicación.

Y agregó, "me cuesta dejar la institución, pero me voy a quedar ligado al club, desde afuera donde viva, el sentimiento que tengo por Unión Magdalena no me lo va a quitar un resultado de fútbol".

Más allá de los resultados adversos en este semestre, el entrenador destapó su corazón y dejó ver su aprecio hacia el 'Ciclón Bananero', "yo nací como jugador, me hice hincha del Unión Magdalena y ahora cómo técnico. Son sentimientos que me traen a colación todo esto y es difícil renunciar a esto, es difícil porque pase los mejores días de mi vida como jugador del Unión Magdalena, donde tuve muchas alegrías, donde formé amistades con los que todavía son mis amigos".

En otra de sus intervenciones, Claudio Rodríguez, habló de su trayectoria en el equipo de Santa Marta,"volví a colaborar en el año 2011 al club, sigo ligado al club, he recomendado jugadores de Buenos Aires, de los cuales he tenido la fortuna que han colaborado; en 2022 me llamaron para asumir el cargo de entrenador y salvar la categoría; en 2023 arreglamos un contrato para tratar de clasificar".

Por otro lado, aseguró que el equipo dará la pelea en la Liga 2023-II, "yo pienso que este equipo va a clasificar el semestre que viene, necesita dos o tres refuerzos, que el técnico que venga en turno los elegirá. Me voy triste, pero contento porque se que en diciembre este equipo va a pelear el Octagonal. Pero también me voy muy contento por el tiempo que estuve acá".

Y concluyó con palabras de agradecimiento, "la verdad estoy muy agradecido con la familia del Unión Magdalena, a la gente, a la hinchada de la 'Garra Samaria', que me vino a ver en un entrenamiento para brindarme todo el apoyo, pedirles perdón por si algún día me equivoque. Todo lo hago por beneficio del Unión Magdalena. Puse los jugadores que mejor creí que podían jugar".

Recordemos que Claudio Rodríguez asumió como entrenador a lo largo del segundo semestre del 2022, donde logró salvar la permanencia del Unión Magdalena. Así las cosas, en este semestre ya ratificado en el cargo de DT, no logró llegar a los cuadrangulares y culminó el 'todos contra todos', en la penúltima casilla, con 19 unidades en 20 partidos disputados.

En su nuevo periplo por Unión Magdalena, el timonel argentino consiguió un saldo de 19 victorias, 18 empates y 19 derrotas.