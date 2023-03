Claudio Rodríguez, DT del Unión Magdalena: "Fuimos superiores al Junior de Barranquilla"

Este domingo se vivió un atractivo clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla. Si bien el primer tiempo estuvo opaco en emociones, en la parte complementaria hubo de sobra con cuatro goles, dos por cada bando. Así las cosas, los dirigidos por Claudio Rodríguez lograron rescatar un punto, luego de ir perdiendo 2-0 frente a los 'tiburones'.

Finalizado el encuentro, el estratega del 'ciclón bananero' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo sucedido en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. "Hoy (domingo) el Unión Magdalena tuvo que haberse ido al descanso con uno o dos goles, tuvimos esa mala suerte, nos equivocamos, en una jugada nos meten el gol y en tres minutos de desesperación perdíamos 2-0. Pero esto son clásicos y los clásicos hay que jugarlos y hoy él Unión Magdalena demostró que podía haberse quedado con los tres puntos", expresó el timonel argentino.

Y agregó, "el Unión Magdalena estuvo todo el partido en arco contrario, que no se hagan las situaciones de gol, son otra cosa. Nuestros defensores jugaron en la mitad de la cancha, nos llegaron dos veces y fueron equivocaciones nuestras, pero el Unión Magdalena fue superior al Junior, y son clásicos que hay que jugarlos. Pero toca pensar también y las preguntas con mala intención que hacen hacia mí no tiene respeto. Yo los respeto a todos, yo vengo a trabajar honestamente y yo pongo a los que están mejor. Si van a criticar, critiquen con propiedad, si no ven los entrenamientos no se puede hablar".

Aquí más declaraciones de Claudio Rodríguez:

*Su continuidad en el equipo

"No estoy de acuerdo, yo un paso al costado no voy a dar. Junior y Cali también llevan 8-9 partidos sin ganar. No sé si la pregunta es de doble sentido o con mala intención. Pero repito, yo un paso al costado no voy a dar".

*Las sustituciones realizadas

"Nadie espera nada, nosotros salimos a ganar desde el primer minuto. Joel Contraerás entrenó un solo día en la semana, Ricardo Márquez y Jeremein Peña no entrenaron en la semana, juegan porque tienen amor propio y quieren jugar estos clásicos. Pero si nos ponemos a ver tengo 4-5 jugadores menos, por las expulsiones. Llegaron por el amor propio que tienen y porque yo les pedí que tenían que jugar y ellos me dijeron que iban a jugar. Tengo que pensar en los cambios, en que no se me lesionen y luego intentar compensar. Yo salgo a ganar todos los partidos".

*Su elección del equipo

"Siempre hay que corregir y mejorar, pero yo pongo en cancha a los que veo mejor, los cambios a veces se pueden dar bien y a veces se pueden dar mal, eso ya son circunstancias del partido. Isaac jugó 9 partidos e hizo un gol, hoy jugó 20 minutos e hizo dos, son circunstancias que hay que manejar y llevarlas de a poco. Se van a ganar su lugar y en cualquier momento, yo no me fijo ni en la edad ni en el nombre de los jugadores, yo pongo al que está mejor".