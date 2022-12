Clubes que luchan por el descenso reclaman igualdad a la Dimayor por los horarios de la fecha 20

“No hay nada para decir. Dimayor ya programó y publicó la fecha de manera oficial”, señaló Nelsón soto, presidente de Jaguares.

Horas después de que la Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 20 de la Liga Águila-II, se conoció una carta en donde los presidentes de los clubes involucrados en la pelea por el descenso, manifiestan su inconformismo por los horarios establecidos.

“Nos llama la atención, al igual que a muchos otros dirigentes, que se programe esta última fecha en un horario en el que siempre ha competido Jaguares F.C, todo con el único fin de que dicho club pueda seguir jugando a su conveniencia, ya que su estadio no cuenta con energía eléctrica”, dice la misiva dirigida a Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor.

En la carta, los representantes de Cortuluá, Bucaramanga, Pasto y América, aseguran que las “reglas deben ser igual para todos”. Entienden que Jaguares jugando a esa hora tiene una ventaja diferente al resto de sus rivales del descenso.

“Nosotros pedíamos que el partido se jugara a las 6 y no a las 3 de la tarde. Allá hace un sol muy bravo y Jaguares tiene ventaja en esa temperatura", aseguró en dialogo con ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’, el presidente del América, Tulio Gómez.

De hecho, el texto va más allá y pone en entredicho algunas decisiones de la Dimayor como las designaciones en el emparejamiento de los clásicos. “Seguiremos sin entender la aprobación de un clásico Jaguares y Tigres, y un clásico Once Caldas y Junior; y seguimos sin entender que un club que compite en la Liga, no cumpla con los requisitos, concretamente la iluminación”.

“No hay nada para decir. Dimayor ya programó y publicó la fecha de manera oficial, el resto son especulaciones. No se pueden cambiar las reglas de juego en el último partido", afirmó a ‘Blu Radio’ Nelsón Soto, presidente de Jaguares.

La última fecha de la fase todos contra todos, se jugará el próximo sábado, en su mayoría, a las 3:00 p.m. Once Caldas vs. Cortuluá, América de Cali vs. Atlético Bucaramanga y Jaguares vs. Rionegro Águilas, serán los encuentros que definirán el descenso.

