Comesaña llega a Barranquilla para hacerse cargo de Junior

El técnico colombo-uruguayo tiene planeado instalarse este martes en la noche en la capital del Atlántico, para arreglar los temas pendientes y firmar su vínculo con el equipo.

“Hasta ahora voy a tomar el avión para Barranquilla. Lo primero que voy a hacer mañana (este miércoles) será reunirme con la dirigencia de Junior y arreglar todos los temas pendientes”, le dijo Julio Avelino Comesaña a GolCaracol.com.

Publicidad

Sobre el partido aplazado que el conjunto barranquillero va a disputar, también este miércoles, contra Millonarios, el DT, quien hizo escala en Medellín antes de llegar a su destino final, comentó que no puede hablar de la nómina, pues no está al tanto de lo futbolístico: “No he hecho parte de los entrenamientos, así que tengo que llegar a mirar cómo está el grupo”.

Mientras que Comesaña arregla su vínculo con Junior, el equipo dio a conocer la convocatoria para el juego contra los bogotanos.

Nómina definida para enfrentar a Millonarios por fecha 6 de Liga Águila. https://t.co/wEcy8RWI5C pic.twitter.com/XPJO83cZGm — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) March 29, 2017