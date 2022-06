Comesaña: "No puedo ir a Barranquilla porque van a decir que le voy a hacer el cajón a Cruz Real"

"No hay nada sobre mi futuro, no tengo nada. Ahora no puedo irme a Barranquilla porque van a decir que le voy a ir a hacer el cajón a Cruz Real. Salí del DIM y eso fue lo primero que dijeron". Julio Avelino Comesaña atendió en una entrevista al equipo periodístico de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y en la que se refirió a su salida reciente del banquillo técnico del Independiente Medellín.

El entrenador colombo-uruguayo también comentó algunos detalles del final de su trabajo en el equipo antioqueño. "En una conversación con Raúl (Giraldo) me dijo que habían pensado en cambiar el cuerpo técnico, yo no contesté nada, no dije nada; negociamos la salida y ya; pero no es la primera vez que me pasa", agregó el profesor Comesaña.

El experimentado hombre de fútbol aseguró que nunca el dueño del equipo intentó intervenir en su labor. "Yo aquí no tengo que decir mentiras. Nunca Raúl Giraldo, por ejemplo, ni siquiera me preguntó cómo iba a ser la alineación del equipo. Fue al hotel, al vestuario, a acompañar; pero jamás me dijo que por qué ganamos o por qué perdimos. Yo hice lo mío que era trabajar y pensar en el fútbol. Y bueno, tomaron una decisión y ya".

Comesaña complementó y aseguró que "en el Medellín se venía haciendo un buen trabajo, ahí estuvimos cerca y para el segundo semestre seguramente nos iba a ir mejor, pero no quisieron".

¿Julio Comesaña recomendó a Cruz Real para Junior?

"Yo no fue que haya recomendado a Juan Cruz Real para llegar a Junior, lo que pasa es que una persona de confianza me preguntó por él y di mi opinión. Les dije que era un hombre joven y que venía haciendo algunas cosas importantes en nuestro fútbol", dijo Comesaña en diálogo con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.