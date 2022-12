Comesaña, tras empatar: “Ahora nadie se me arrimará, pensarán que tengo el coronavirus”

El entrenador del cuadro barranquillero se mostró molesto tras igualar sin goles con el elenco de Manizales. En rueda de prensa, el uruguayo analizó el partido.

Fue una noche de fútbol en el estadio Metropolitano. Junior empató 0-0 con Once Caldas y la hinchada no quedó muy contenta. Además, Julio Comesaña ‘predijo’ cómo será Barranquilla con él en los próximos días.

Sobre el trámite del juego dijo “cometimos errores que le permitieron al Once Caldas salir. La salida de los jugadores del mediocampo puso en trabajos a Didier Moreno y a James Sánchez. En el segundo tiempo cambiaron las cosas, lo que más me gustó es que tuvimos el juego en terreno contrario”.

Habló de uno de sus recientes fichajes y lo que pretende con él “a mí no me interesa el trabajo de Sherman Cárdenas en defensa. Él no juega desde la eliminación de Bucaramanga en 2019, solo jugó un par de minutos en Bogotá, pero de a poco va a tener el tiempo suficiente para estar en el nivel que se pretende”.

En el juego tuvo acción un futbolista que jugó preolímpico y señaló “hablé con Gabriel Fuentes y no me sorprende que venga con tanto ímpetu por la Selección Colombia Sub-23. Vino muy bien. Nos dio la mano como le corresponde y eso me alegra mucho”.

Sin embargo, cerró su conferencia de prensa de una manera bastante particular.

“Yo estoy acostumbrado a que la gente se la agarre conmigo, mañana no se me arrima nadie porque van a decir que tengo coronavirus, después me dan un beso y luego una estatua. Yo conozco Barranquilla y sé que Junior es un equipo emocional, porque juega con las emociones de adentro hacía afuera, no de adentro hacia adentro. Yo no tengo por qué adular a la gente, sino respetarla. Las cosas que me gritan a mí ya las conozco”.

Junior es octavo en la liga colombiana con ocho puntos y, en la siguiente fecha jugará contra Tolima, en Ibagué.