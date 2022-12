¿Cómo afecta la actual crisis a un técnico desempleado? Alberto Suárez responde

El experimentado entrenador dejó su cargo al frente del Quindío antes de finalizar el 2019 y ahora , con la llegada del coronavirus, habló sobre cómo ha pasado la cuarentena. Además, opinó acerca de la forma en que se manejan los clubes de la Primera B.

Uno de los entrenadores con recorrido en el fútbol colombiano es el caleño Alberto Suárez, quien hasta noviembre del año pasado estuvo a cargo del Deportes Quindío. Cargo que dejó después de tres temporadas al frente del club 'cuyabro'.

El experimentado técnico, con pasado en América, Unión, Cúcuta y Cortuluá, dialogó con GolCaracol.com a propósito de cómo ha pasado estos días de aislamiento y también entregó su opinión sobre la situación actual del fútbol colombiano.

¿Cómo está pasando estos días de cuarentena?

"Tranquilo en casa, aprovechando el tiempo con la familia. No recuerdo haber tenido tantos días como estos en los que he compartido con ellos. Me la he pasado haciendo de comer y compartiendo las labores de casa".

¿Esta pandemia va a cambiar la actitud de los actores en el fútbol?

"Yo creo que es una oportunidad para humanizar el fútbol. Desde los técnicos lo estamos logrando y creo que desde los directivos también. Esto nos ha permitido poner los pies en la tierra, reconocer la realidad que nos habíamos alejado por la competencia, por haberle dado valor a elementos cuantitativos y no cualitativos de las personas".

¿Cómo le ha afectado en lo económico a usted esta para por el COVID-19?

"Negar que no me ha damnificado sería una tontería. Nosotros salimos en noviembre del Quindío, ajustamos seis meses sin laborar y esta para vuelven nulas las posibilidades de conseguir oportunidades. Esto nos ha obligado a apretarnos el cinturón y pues gracias a la familia nos hemos sostenido, pero si esto sigue, en dos meses estaríamos en recesión".

¿Es el coronavirus la gota que rebosó el vaso y reveló la crisis en el fútbol colombiano?

"Esto me recuerda cuando dirigí por primera vez al América, cuando era impensable conservar salarios de 80 millones. De un momento a otro, cuando el primer entrenador o jugador superó la barrera de los 50 millones como salario, provocó un desborde donde se generaron dos frentes, entre ricos y pobres".

¿Cómo cree que están pasando esta crisis los equipos de la B?

"Dentro de la B hay intereses individuales. Clubes quienes se quejan de los chicos de segunda, porque no arriesgan y es que no tienen con qué. Esos son los que menos problemas tienen hoy ya que han sido los más inteligentes al momento de invertir".

¿Podría darnos un ejemplo?

"Está el Atlético de Gustavo Moreno, con su grupo de trabajo él se sostiene y no tiene grandes problemas, porque saben lo que tienen y no se exceden. También valoro lo de ‘Nacho’ con Cortuluá, pues él ha sostenido ese equipo en una ciudad de 200 mil habitantes y ha logrado estar en Libertadores y también protagonista en la A".

¿Le entiendo entonces que parte de las crisis es culpa de los malos manejos administrativos?

"No quisiera ser atrevido. Soñar es bueno y vale, pero hay que hacerlo con los pies en la tierra. He estado en muchos proyectos de directivos donde parten de supuestos de taquillas y patrocinios, que aún no los tienen al momento de arrancar. Entonces cuando planificas sobre supuestos las posibilidades de fracasar son altísimas".

