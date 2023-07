¿Cómo arranca el promedio del descenso, de cara a la Liga II del fútbol colombiano?

Luego de unos pocos días de descanso, los equipo retomaron actividades y ya están listos para lo que será el inicio de la Liga II del fútbol colombiano. Desde este viernes se comenzarán a palpitar las emociones y ciertos clubes tendrán que lucirse lo más que puedan al estar comprometidos en la tabla del descenso.

Si bien todos buscan la gloria de consagrarse campeones y ganar el título, hay escuadras que tienen prioridades adicionales como consecuencia de campañas con malos resultados que los tienen luchando por mantener la categoría. Por eso, a continuación le contamos, como está la tabla del descenso justo antes del inicio del torneo de este segundo semestre del 2023.

En el fondo de la tabla y con un promedio de 0.900 y quien se encuentra más apurado en este momento es el Atlétio Huila. Los 'opitas' no han pudieron hilar una buena campaña en la Liga-I y ahora deberán sumar de a tres lo más pronto posible. El club 'auriverde' se apega a un nuevo proyecto de la mano de su nuevo dueño, Michel Deller (Grupo Independiente del Valle) para conseguir buenos resultados y seguir en primera a finales de diciembre.

No muy lejos y con 0.983, Unión Magdalena tampoco está del todo tranquilo y espera mostrar algunos buenos pasajes que mostró el semestre anterior. Los samarios tienen la confianza de mantener prácticamente la misma plantilla, por lo que podrían consolidar del todo su idea de juego en este campeonato y salvar la categoría. El primer duelo será clave, pues justamente visitarán al Atlético Huila.

Con 1.153, más arriba se encuentran Once Caldas y Alianza Petrolera, dos equipos que mostraron caras distintas en los primeros seis meses de este año. El blanco-blanco no solo no obtuvo buenos resultados sino que su juego no llenó las expectativas de sus hinchas. Si bien tiene una base de jugadores, deberá 'echar mano' de los refuerzos para ganar y poco a poco calmar las aguas en el descenso. Por su parte, los 'aurinegros' vienen de llegar hasta la fase de los cuadrangulares, instancia en la cual arribaron a la última fecha con opciones de pasar a la final.

Jaguares tampoco se queda por fuera de este baile, pues tiene 1.204y el haber culminado en la casilla 18 el campeonato anterior lo pone todavía en la mesa de los que tiene en vilo su permanencia. Los Monterianos perdieron a una ficha clave como Jorge Soto, arquero que fichó por el América de Cali, pero sumaron a un hombre experiencia en el banquillo técnico como Pompilio Páez.

En la decimoquinta posición y siendo uno de los últimos que se mete en la pelea por el descenso, aparece el Deportivo Cali. Los azucareros están viviendo la peor crisis de los últimos años, el retraso en los pagos, las salidas de jugadores y la renuncia de Jorge Luis Pinto como DT, no suponen un panorama fácil para el equipo. Con un promedio de 1,214 y a tres días de debutar en la Liga 2023-I, los vallecaucanos todavía no tienen un entrenador en propiedad.