¿Cómo va la renovación de Joel Graterol con América de Cali? acá la respuesta del arquero

Joel Graterol es uno de los referentes de América de Cali y tanto en el terreno de juego, como en la parte personal ha dejado una buena imagen en el fútbol profesional colombiano. Y de esa forma, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el venezolano se refirió al presente del equipo escarlata con el equipo que lidera el profesor Alexandre Guimaraes.

¿Por qué viene en ascenso el nivel de América en la Liga II 2022 del fútbol colombiano?

"El profe Guimaraes lo trabaja todo como DT, él tiene una manera para jugar, es un muy buen tipo, buena persona con el manejo con nosotros. Creo que tiene una idea de trabajo clara, a esa idea para ponerla en marcha en la cancha. Además hay armonía fuera de la cancha, eso es importante. Todo esto acá es un resultado de conjunto, con Guimaraes que es la cabeza que toma las decisiones".

¿Están así en buena sintoní con el profesor Guimaraes?

"Claro. Como dice Álex Ferguson: "obviamente de nada sirve tener la mejor idea de juego, sino se la vendes al jugador". Si eso no pasa, no se va a ver su idea en la cancha. El 'profe' Guimaraes en la cancha tiene su idea y trabaja cada día en base a eso, para que el grupo agarre la forma. Cuando el equipo este sólido en eso, se vuelve imparable, llegan todos los resultados".

¿Cómo va el tema de su renovación de contrato con América?

"Eso es algo que todavía estamos manejando con las directivas, mi representante y yo. Yo en este momento estoy cumpliendo con mi contrato, enfocado en el nivel que me he propuesto, aprovechando las oportunidades que se presentan, de acuerdo con el club y ellos están viendo. Me estoy jugando la vida por mí, por mi evolución, porque a América yo le dejo mucho a la hinchada, uno le da ese lenguaje de agradecimiento, dejando huella en la cancha. En lo personal, yo al club le debo bastante y acá estamos".