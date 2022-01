"Con 30 años ya te dicen viejo, y si te lo crees, te jodes; llego a aportar al Unión Magdalena"

El balón rodó y la Liga colombiana I-2022 abrió su telón. Varios equipos ya vieron acción, pero aún faltan algunos, entre los que figura Unión Magdalena, el nuevo inquilino de la Primera División. Su debut será este sábado 22 de enero, a las 6:10 de la tarde, contra Once Caldas, en el estadio Palogrande, de Manizales.

Su última temporada en la máxima categoría había sido en 2019. En aquel entonces, en el primer semestre finalizó octavo en el 'todos contra todos' y entró a los cuadrangulares, mientras que, en la segunda parte de dicho año culminó último en la tabla de posiciones, lo que, infortunadamente, sentenció su descenso.

Publicidad

Para este 2022, el 'ciclón bananero' sueña con que el panorama sea diferente. Razón por la que sumó varios refuerzos de 'peso' y larga experiencia, como James Sánchez, Jhonatan Lopera y Carlos Bejarano. Justamente, en Gol Caracol hablamos con el guardameta, nacido en Quibdó, Chocó, de gran recorrido.

De paso por Córdoba F.C., La Equidad, Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Árabe Unido (Panamá), el arquero, de 36 años, quien ganó la Copa Colombia con el 'asegurador' y logró el ascenso con el cuadro 'escarlata', llega como uno de los principales refuerzos del Unión Magdalena.

Publicidad

¿Cómo han sido estas primeras semanas en el club 'samario'?

"Contento de poder llegar a una institución tan histórico como Unión Magdalena; estoy feliz por esta oportunidad que me están brindando en este equipo y esta gran ciudad. Espero llenar y cumplir con las expectativas, siempre dando lo mejor de mí, rindiendo y siendo consciente del lugar al que llego."

Hablando de 'histórico', usted estuvo en América de Cali, ¿Qué tiene de diferente llegar al Unión Magdalena?

"Como todos los equipos, hinchadas y ciudades, son diferentes, pero el cariño ha sido bastante grande y bueno. Además, la ciudad es futbolera, ya que por aquí han pasado grandes y excelentes jugadores. Eso motiva y llena de felicidad porque varias figuras brillaron en esta institución. Esperamos que las cosas salgan bien."

Publicidad

Evitar el descenso, llegar a un histórico y ser de los hombres de más experiencia. ¿Cómo maneja esa presión?

"Para nadie es un secreto lo de la premanencia, pero estamos para asumir este reto, el cual afronté en anteriores equipos y, afortunadamente, con éxito, así que esta vez no será la excepción. Llego a un club exigente, donde siempre querrán lo mejor, que esté en los primeros lugares y lejos del descenso. La presión estará, pero, con buenos resultados, se podrá."

¿Cuál tiene más presión: ser campeón, mantener la permanencia o lograr el ascenso, ya que ha estado en los tres panoramas?

"Todos son complicados. Ahora, cada uno de los equipos, al iniciar pretemporada, tenemos el objetivo de ser campeones; ese siempre será el pensamiento, independiente de la situación del descenso y demás. Por eso, si los resultados se dan y ganamos los partidos, el descenso quedará atrás y llegaremos a finales, peleando por el título."

Publicidad

¿Cuál es el diferencial de este Unión Magdalena?

"Tenemos un proyecto bonito, dándole continuidad al proceso del cuerpo técnico. Además, quienes llegamos aportaremos nuestro grano de arena y experiencia, ayudando adentro y afuera de la cancha. Hay un grupo de jugadores jóvenes y de la ciudad, lo cual es lindo, ya que la representarán. Esperamos acomodarnos a las ideas del cuerpo técnico."

Haciendo referencia a los jóvenes, ¿Cómo será su rol para guiarlos, desde la experiencia?

"He tenido la opotunidad de liderar varios equipo, ya sea solo o acompañado de otros hombres de experiencia. Eso es muy bonito. Uno les da una mano, entregarles el mejor consejo, guiarlos por el buen camino y que aprovechen esta carrera que si bien es corta, es muy linda. Hay que tener disciplina, constancia, seguridad, responsabilidad y demás."

Publicidad

¿Cuál es ese consejo que suele darles?

"Uno intenta guiarlos, mostrarles cómo son las cosas y dejarles claro que aprovechen las oportunidades porque detrás de uno, hay miles que quieren estar donde uno está, así que uno, que está viviendo este sueño, siempre debe dar el máximo. Vienen jóvenes con talento y no sería bueno que desperdiciaran la chance, solo por malas decisiones."

¿Recuerda algún consejo que le hubieran dado en el pasado, que no hubiera creído, pero que, ahora, usted aplique y le de a los juveniles?

"(Risas) Varios, algunos por parte de los entrenadores o de compañeros. Conforme el tiempo pasa, uno lo va entendiendo y se vuelve más disciplinado, entregado, en fin. A uno siempre le recalcan que esta carrera es corta, así que aprovechemos la oportunidad para cuidar de su familia, sacarla adelante, ser profesional, construir un prestigio, en fin; eso es verdad."

Publicidad

Con 36 años, viene de ser figura en Águilas Doradas y sigue vigente, ¿Cómo se siente?

"Lo que me decían y me siguen diciendo, tenían razón. Me siento muy orgulloso de seguir jugando, gracias al trabajo y a la disciplina. En Colombia, cuando cumples 30 años, ya te llaman veterano y viejo, y si uno se convence, te jodes. Por eso, la mentalidad es importante y te ayuda a seguir, trabajando y soñando. Eso como jugador es muy importante."