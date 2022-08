Con clásico añejo y todo: se viene la sexta jornada de la Liga del fútbol colombiano

Este viernes, se dará inicio a la sexta fecha de la Liga del fútbol colombiano , que tendrá varios compromisos importantes y con mucha historia; el juego inaugural lo protagonizarán Independiente Medellín y La Equidad, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 5:45 de la tarde.

Los antioqueños han sumado seis unidades de 15 posibles y son novenos en la tabla de posiciones, mientras que los 'aseguradores' son undécimos con la misma cantidad de puntos. A segunda hora, Patriotas y Cortuluá medirán sus fuerzas.

El sábado se vienen grandes compromisos; una de las sorpresas de este campeonato, Unión Magdalena, visitará a Envigado con la intención de volver al triunfo y seguir obteniendo puntos para alejarse del tema del descenso.

Tolima recibirá a Jaguares y el vigente campeón, Atlético Nacional, se verá las caras con Alianza Petrolera, en un duelo donde los 'verdolagas' querrán mostrar que ya pasaron ese mal momento con el que iniciaron este segundo semestre de la Liga del fútbol colombiano.

Para el cierre de la jornada sabatina, Millonarios y Deportivo Cali jugarán una nueva edición del clásico añejo del balompié de nuestro país y se espera un gran marco en el estadio El Campín de Bogotá.

El domingo finalizará la fecha 6 con un Junior de Barranquilla que se enfrentará con Once Caldas, en el marco de la celebración de los 98 años de historia para el cuadro 'rojiblanco', en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Independiente Santa Fe visitará a Pereira y la jornada la cerrarán América de Cali y Águilas Doradas, en el estadio Pascual Guerrero, el martes.

Así se jugará la fecha 6 de la Liga del fútbol colombiano:

Viernes

5:45 p.m.: Independiente Medellín vs. La Equidad

7:50 p.m.: Patriotas vs. Cortuluá

Sábado

2:00 p.m.: Envigado vs. Unión Magdalena

4:05 p.m.: Tolima vs. Jaguares

6:10 p.m.: Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

8:15 p.m.: Millonarios vs. Deportivo Cali

Domingo

2:00 p.m.: Pasto vs. Bucaramanga

6:10 p.m.: Junior vs. Once Caldas

8:15 p.m.: Pereira vs. Santa Fe

Martes

7:30 p.m.: América vs. Águilas Doradas