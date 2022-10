“Con el árbitro Diego Ruiz, hubo error del VAR de llamarlo y luego de él cambiando su decisión”

Cada fecha de la liga del fútbol colombiano 2022-II trae sus afanes y sus polémicas, y para la jornada 18 se dio un partido en el que el arbitraje dio mucho qué hablar, y fue el de Millonarios 0-0 Patriotas, y el que impartió justicia fue Diego Ruiz.

El juez central de este compromiso asistió muchas veces al VAR y hubo dos jugadas que sancionó como penalti, pero tras ver los videos cambió su decisión.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con Wilmer Barahona, exárbitro colombiano durante 15 años como profesional, que fue FIFA por dos años, quien dio su opinión sobre la actuación de Diego Ruiz, en este partido del domingo en El Campín, en el que fue fuertemente criticado.

¿Qué opinión tiene del árbitro Diego Ruiz?

“Diego Ruiz es un árbitro digamos elegante, un árbitro que tiene buena señalización, se desplaza pausadamente, pero tiene una buena ubicación. En el tema disciplinario tiene muchas falencias, yo lo vi los primeros partidos y lo vi bien, pero en esos partidos, al inicio, no tuvo ni retos importantes y tampoco hubo protestas para ver cómo iba a reaccionar a estas protestas. Ya en los últimos partidos lo he visto muy blandito, un árbitro que quiere dialogar, pero ante algunas protestas fuertes no debe dialogar sino sacar una tarjeta, sea amarilla o sea roja”.

¿Le hace siempre tanto caso al VAR?

“En la parte del VAR no tengo una estadística para ver cuántas veces le ha hecho caso al VAR y cuantas veces no, ahí sí difícil, en esta jugada en la cual hay un empujón muy claro contra Luis Carlos Ruíz, el delantero de Millonarios, él sanciona penal, está bien ubicado y se tira para atrás en algo que fue muy claro, el empujón contra Ruiz”.

¿Para usted las jugadas que pitó penalti sí eran?

“Bueno en ese partido el árbitro sanciona acertadamente un penal por un empujón del número 5 rojo, contra Luis Carlos Ruiz de Millonarios, un empujón por detrás del jugador, iba buscando el balón y este defensa lo empuja por la espalda, cae y el árbitro bien ubicado sanciona penal. De una manera sorpresiva el VAR lo llama, no sé a qué y cambia su concepto. Entonces, primero error del VAR llamar en una situación tan clara y segundo muy preocupante que el árbitro viendo el empujón en el monitor cambie su opinión, es terrible. No sé si antes o después hubo dos jugadas, una contra el muchacho Ruiz, me parece ahí no hubo falta, el jugador hace un giro, el jugador rojo, intenta buscar el balón y en este giro que hace, el jugador Ruiz, el pelao, se tuerce el tobillo haciendo ese giro, cae pero no hubo falta, ahí no sancionó nada el árbitro, ahí estuvo acertado. Después en el otro extremo, también en el área de Patriotas, Israel Alba va a disputar un balón con el defensa, el defensa intenta sujetarlo pero no lo logra hacer de una forma contundente y este jugador de Millonarios se deja caer, se tira con las piernas hacia adelante y el árbitro sanciona penal. Pero realmente no hubo nada”.

¿Cree que el VAR también lo condicionó a Ruiz llamándolo para revisar las jugadas?

“No, eso de condicionarlo pues todo depende de la personalidad, por eso muchas veces hablamos de Wilmar Roldan, porque a él cuando lo llama el VAR y no le muestran algo contundente donde haya contacto del defensa con el delantero, sino le muestran intensidad, él sigue con la de él, lo que vio en el terreno de juego, aunque dicen que es antiVAR, que no creo. Hay otros árbitros que no, que se condicionan , hace supuestamente la más fácil, seguirle la idea al VAR y sancionar para lo que lo está llamando, que es un error, porque el VAR llama acertadamente pero también llama erradamente, como en esta jugada donde el empujón del número cinco rojo contra Luis Carlos Ruíz es muy claro y el VAR no tenía que llamar ahí. Entonces el árbitro se dejó cambiar la primera decisión equivocadamente”.

¿Cómo cree usted que debió manejar estas situaciones?

“Primero el árbitro debe tener personalidad, autoridad. Segundo, debe tomar la decisión él como lo dice la regla de juego, el último que toma la decisión es él, independientemente de lo que haya llamado el VAR y tomar esa decisión viendo el video, el monitor y a ver si le cambia su primera decisión. Es importante que los árbitros, no solamente porque el VAR diga hay contacto lo sancionen, porque mientras no le muestren algo diferente a lo que vio, sigue teniendo la última decisión de lo que vio en el terreno de juego. Ahí es donde los árbitros, en algunos casos están fallando”.