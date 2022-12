Con el partido entre Cali y Junior como plato fuerte, se jugará la fecha dos del fútbol colombiano

Entre martes, miércoles y jueves se disputarán los partidos correspondientes a la segunda jornada de la liga colombiana. Solo el partido entre Pasto con Tolima no se jugará.

De a tres partidos por día se llevarán a cabo durante la semana. Sin embargo, el compromiso entre Cali y Junior se lleva todas las miradas por el buen inicio de campeonato y por el duelo histórico que ambos clubes representan.

Publicidad

Curiosamente, el duelo que no tendrá lugar, entre nariñenses con tolimenses, no se desarrollará debido a que el estadio Libertad, de la capital de Nariño, no fue entregado en los tiempos acordados, teniendo en cuenta sus reparaciones arquitectónicas.

La fecha se abrirá con el cotejo de Once Caldas contra Bucaramanga, en Manizales, este martes a las 4:00 p.m. y se cerrará con el de Cúcuta y Millonarios, a las 8:10 de la noche, el jueves.

Así se disputará la fecha dos del fútbol profesional colombiano:

Martes

Publicidad

Once Caldas vs. Bucaramanga – 4:00 p.m.

Medellín vs. Rionegro – 6:05 p.m.

Publicidad

Deportivo Cali vs. Junior – 8:10 p.m.

Miércoles

Jaguares vs. América – 4:05 p.m.

Chicó vs. Patriotas – 6:10 p.m.

Publicidad

La Equidad vs. Nacional – 8:15 p.m.

Jueves

Publicidad

Alianza Petrolera vs. Pereira – 4:00 p.m.

Santa Fe vs. Envigado – 6:05 p.m.

Cúcuta vs. Millonarios – 8:10 p.m.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.