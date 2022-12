Con el regreso de Wilson Morelo, Santa Fe viajará a Cali para enfrentar al América

Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti buscarán su primera victoria en la Liga Águila-II frente a los ‘Diablos Rojos’, en el Pascual Guerrero, de la capital vallecaucana.

Santa Fe viajará este sábado, en horas de la tarde, a la ciudad de Cali desde el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El delantero Wilson Morelo es la principal novedad de los ‘cardenales’ para el clásico de rojos, luego de cumplir dos fechas de sanción tras salir expulsado en el partido contra Millonarios, en la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila 2018-I.

Nicolás Gil y Arley Rodríguez, quienes no estuvieron en la convocatoria frente a Rampla Juniors por la Copa Sudamericana, también integrarán la lista de viajeros.

Estos son los convocados: R. Zapata, L. Castellano, J. López, J. Moya, C. Henao, V. Giraldo, N. Gil, C. Arboleda, B. Perlaza, L. Seijas, J, Roa, Y. Gordillo, D, Guastavino, A. Plata, A. Rodríguez, J. Aguirre, C. Valencia y W. Morelo

Independiente Santa Fe se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones con un punto, luego de empatar frente a Patriotas y perder en casa contra Nacional.

Por su parte, el América de Cali es décimo con tres puntos, tras vencer a Leones y salir derrotado por el Depor Tolima, en la última fecha.

El partido entre capitalinos y caleños, válido por la tercera fecha, se disputará este domingo a las 5:15 p.m.