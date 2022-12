“Con Guimarães, América va a descollar, crecer y trascender internacionalmente”

Rolando Fonseca es el máximo goleador de la selección de Costa Rica, es amigo y conoce a la perfección al entrenador de América de Cali, que ahora lidera la Liga Águila con 17 puntos.

Sin muchos bombos y platillos, así llegó Alexandre Guimarães al cuadro ‘escarlata’, club en el que tiene seguidores y contradictores; pero en el que por ahora deja buena imagen en cuanto a los resultados.

GolCaracol.com habló con Rolando Fonseca, el máximo artillero de la selección ‘tica’, quien con palabras de admiración se refiere sobre el técnico que tiene ‘volando’ a los ‘diablos rojos’.

Además, ‘El Rolo’, como es conocido en el argot futbolístico, tuvo paso por el rentado nacional; en el Independiente Medellín y por América, donde no brilló, pero donde tiene gratos recuerdos de Cali.

Junto con Guimarães hicieron parte del ‘Aztecazo’, partido en el que Costa Rica venció a México en el histórico estadio Azteca; primera vez que un equipo de Concacaf lo lograba y con Fonseca como autor de uno de los tantos del 1-2 final. Voz autorizada para hablar del timonel de América.

¿Qué opinión tiene de Guimarães?

“’Guima’ es uno de esos estrategas interesantes, fue un jugador muy inteligente y, esa inteligencia la ha pasado ahora como entrenador. Es un técnico que cuida mucho los detalles, de muy buena relación con los futbolistas y principalmente le gusta potencializarlo, llevarlo a otro nivel. Se interesa mucho por la educación y el crecimiento personal de los deportistas, y esa relación casi siempre da buenas químicas.”

¿Qué debe tener un jugador para destacarse con Guimaraes?

“Primero hay que decir que le gusta mucho la táctica y los futbolistas que sean comprometidos con esa idea. Podrás tener mucho talento, pero si no eres un jugador de equipo, de movimientos, te va a costar mucho jugar con él. Precisamente porque él es un tipo de jugar mucho en equipo, de muchas jugadas y muy minucioso”

¿Cree que Guimarães le dará cosas importantes a América de Cali?

“Sí, yo creo, ojalá se les den las cosas a ambos, tanto al técnico como al club. Con él van descollar y crecer, sé que el profesor es una persona que se esfuerza, y si van de la mano seguramente van a estar en la palestra, donde todos quieren estar, además de trascender internacionalmente”.

¿Qué Guimarães sea un trotamundos del fútbol lo beneficia en este paso por América?

“Su maestro fue Bora Milutinovic, quien dirigió en muchos lugares del mundo, por eso él es así. Él ha sacado mucho provecho de los lugares por donde el fútbol lo ha llevado y hoy en día por eso dirige a un equipo con mucha tradición en Colombia. Es un orgullo para mi porque capacidad y calidad tiene de sobra para dirigir a América”.

¿Qué recuerda de su paso por América de Cali?

“Mi paso por América fue fundamental. Más que todo por todo lo que significaba el club en esa época. El técnico que me llevó fue Luis Auguisto ‘El Chiqui’ García, quien me dirigió en Deportivo Saprissa. Tal vez los números no estuvieron de mi lado, fueron unos tiempos difíciles, pero fue lindo ver el ambiente de una institución tan grande, fue un orgullo para mi ponerme esa camiseta”.

Fonseca, ahora mismo práctica' maxibaloncesto', una disciplina de mayores, en la que recientemente hizo parte de un torneo mundial. Quiere profundamente a Colombia, de hecho, pensó en establecerse en territorio nacional luego de su retiro del fútbol.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en la carrera del ‘Rolo’; fue sindicado de nexos con el narcotráfico colombiano. Esos momentos no los olvidará, pasó de ser millonario a tener que manejar un carro en aplicaciones digitales de transporte.

Al final su situación jurídica se solucionó. En la actualidad es comentarista para dos cadenas televisivas, una costarricense y una estadounidense. Todo parece indicar que sus 46 goles con los ‘ticos’ no serán alcanzados fácilmente, no hay ningún jugador activo cerca a esa suma de anotaciones.

