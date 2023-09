"Con Hugo Rodallega en cancha, Santa Fe es muy diferente, se ve bien; sin él, el equipo es otro"

Con el regreso de Hugo Rodallega, tras lesión, Santa Fe no solo encontró nuevamente la llave de gol, sino también de jerarquía y experiencia en el terreno de juego, ausente en los compromisos en los que estuvo ausente.

Y justamente referente a lo que fue su retorno con el ‘cardenal’ el encuentro pasado frente a Deportivo Pereira, en el que marcó gol; Adolfo el ‘Tren’ Valencia habló con Gol Caracol sobre el experimentado delantero y también le dio un vistazo al equipo capitalino.

“Los directivos hicieron un gran esfuerzo para traer a Hugo Rodallega, conociendo que la situación económica del club no es la mejor, pero él es un jugador que en el exterior hizo un gran trabajo, buenos goles y lo ficharon como goleador para que viniera a aportarle toda esa experiencia a los jugadores”, expresó en primera instancia Valencia.

“Yo a él (por Rodallega) lo veo bien, por algo Santa Fe lo trajo. Es interesante para el sistema y, es consciente de la para que ha tenido, razón por la que no llega de pronto al cien por ciento físicamente, cuando entra es un jugador que quiere aportar lo mejor, es un jugador que es bastante interesante. En el club lo quieren y él es un profesional, cuando Rodallega está bien el equipo se ve muy diferente, se ve bien, pero cuando él no está; el equipo es otro”, complementó el reconocido exfutbolista dentro del entorno ‘cardenal’.

Publicidad

Además de eso, entre elogios, el ‘Tren’ se refirió a ‘Hugol’ como uno de los grandes referentes de este Santa Fe: “El técnico debe tratar de rodearlo bien para que cada día se destaque más. Yo siempre lo he admirado por su profesionalismo, sus ganas, a pesar ya de sus años que tiene, porque quiere dejar un legado en Santa Fe y hacer las cosas bien. Él aporta su experiencia con el tiempo que estuvo en el exterior, es un jugador que cuando entra a jugar suda la camiseta y de eso se trata”.

Hugo Rodallega, en duelo con Independiente Santa Fe. Foto: Dilhan Almonacid / Gol caracol.

*Otras declaraciones:

La actualidad de Santa Fe…

“Al equipo lo veo bien, los altibajos se le ven a todos los clubes en el fútbol colombiano, un partido lo ganan y al otro lo pierden, la idea es que cuando entren al campo se les vean las ganas a los jugadores de hacer las cosas bien y querer ganar, porque eso es lo que necesita la afición. El fútbol no se complementa por dos jugadores, si no que todos los futbolistas tienen que tratar de aportar cada uno su granito de arena”.

Publicidad

La disputa por entrar a los ocho…

“Todos quieren clasificar, será una pelea sana, pero de igual manera esos partidos que quedan van a ser finales. Esperemos los jugadores que tengan la oportunidad de hacerlo, lo hagan bien”.

Yeison Moreno…

“Es un muchacho que quiere aprender y al lado de Rodallega lo hará, tiene que repetir, el delantero debe trabajar de manera repetida porque a veces se le cierra el arco, pero a veces también tiene su buena racha. A uno le preocupa cuando un jugador no sabe jugar, pero ese muchacho es bueno”.

El esquema…

“A mí me gustaría que Yeison Moreno y Hugo Rodallega jugaran juntos, porque ambos son goleadores, pero hay que respetarle los conceptos a los entrenadores, sin embargo, lo mismo pasa con Emerson Batalla, no sé por qué en Santa Fe no es titular. Ese muchacho cuando entra el equipo es diferente”.