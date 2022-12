"Con José Sand no estábamos conformes": el dicho del Presidente de Lanús que enfureció al argentino

El delantero del Deportivo Cali no deja atrás su polémica con el dirigente del club argentino, del que llegó para jugar en el fútbol colombiano.

Pese a estar a kilómetros de distancia de Argentina, José Sand es centro de una nueva polémica con Nicolás Russo, presidente de Lanús, con quien ya habían tenido un fuerte cruce en los medios en el mes de enero de 2018.

"No era el momento de renovar, porque José Sand cumple 38 años en junio", indicó Russo en las últimas horas en el espacio partidario 'El Show de Lanús'.

La respuesta de Sand desde Cali no se hizo esperar y escribió en su Instagram: "cumplía 38 años, pero vos gritabas mis goles y decías 'Sand es Dios para nosotros', Mamarracho. Volví por amor y no me arrepiento".

Sand es serio, temperamental y frentero. De eso, no queda duda.

