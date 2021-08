"Con la compra del Deportivo Pereira, queremos formar bases, crear buen fútbol y llegar muy lejos"

Semanas movidas en las toldas del Deportivo Pereira. Días atrás se conoció que el equipo había sido adquirido por Anzety. Por eso, para conocer más detalles de ello, habló Camilo Bolívar, abogado de dicho grupo.

En entrevista, este viernes 20 de agosto, con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', reveló detalles de cómo avanza el proceso, cuáles son los grandes objetivos, más allá de descender o continuar en Primera División, y más.

¿Con qué se encontraron? ¿Cuál es el estado del club adquirido?

"Tuvimos un primer acercamiento para presentar la oferta de compra, conocimos los estados financieros y demás, pero el proceso aún no termina. Seguimos conociendo los pormenores del club en este tiempo"

¿Por qué fue venta directa y no hubo subasta?

"La negociación y acercamientos vienen de seis meses atrás. Siempre estuvimos interesados en la compra directa y no participar en la subasta. Fue una sorpresa para nosotros, pero fue un buen actuar por parte del liquidador. Por suerte, no se presentó nadie más. Al declararse desierta, continuamos con el proceso y la compra"

¿Qué falta para que termine el proceso?

"Pactamos un anticipo del pago de 10% que se ejecutó la semana pasada, se acepta y se solicita a la Dimayor, información sobre los requisitos para que nuestra empresa sea aceptada, consiga los permisos deportivos y continuar así el proceso"

¿Y para convertirse en los dueños?

"Sin la aprobación de ellos, no se puede seguir con esto. Es importante hablar con Dimayor y se requiere del voto unánime para que haya aceptación. No queremos dejar ningún detalle en el aire. Más que la adquisición del equipo es honrar la deuda que tiene el Deportivo Pereira con los acreedores. Una vez haya claridad, nos presentaremos formalmente ante la Dimayor"

Aunque Deportivo Pereira descienda, ¿Seguirán adelante con la compra?

"Sí, todo continúa sin problema. Nada cambiará. Se tiene un estudio minucioso. Dados los números, hay una posibilidad de descender, pero nuestro trabajo, en particular, ha sido hablar con los jugadores para mantener la moral en alto. Esperamos el triunfo contra Santa Fe. Hace más de seis años no se le ganaba al Once Caldas de visitante y se logró. Ojalá podamos mantener la categoría, pero más allá de eso, el proyecto continuará para formar buenas bases, crear un excelente fútbol y llegar muy lejos"