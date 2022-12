Con la llegada de Faríñez a Millonarios, ¿qué pasará con Vikonis?

El portero venezolano llegará al club en enero próximo. Desde ya se hacen apuestas sobre el futuro del uruguayo, quien tiene contrato hasta diciembre de 2018.

Falta poco menos de cuatro meses para que se termine el año y Millonarios ya arrancó con los retoques en la plantilla. El anuncio de la llegada del portero venezolano Wuilker Faríñez parece ser el principio de las entradas y salidas por la puerta del club bogotano.

Al técnico Miguel Ángel Russo le gusta incentivar la competencia, por lo que no sería problema mantener a Faríñez y a Nicolás Vikonis (tiene contrato hasta diciembre de 2018) en el equipo del próximo año. Ramiro Sánchez, quien hoy es suplente, buscaría equipo, pues su vínculo termina a final de este semestre tras renovar por un año en 2016.

El propio Vikonis estuvo cerca de abandonar la disciplina de Russo a mediados del torneo pasado, pero las negociaciones con Dallas no fructificaron finalmente. De su deseo de continuar y cumplir su contrato también dependerá en gran medida el futuro de Sánchez.

“Vikonis tiene contrato y es jugador de Millonarios. Queremos tener una competencia sana y fuerte. Yo mismo busco la competencia interna. Faríñez es un arquero joven, tiene muchos pergaminos, mucho desarrollo y mucho futuro”, explicó Russo este miércoles consultado por el tema.

Entretanto, el arribo de Faríñez también supone otros movimientos. Será el cuarto extranjero en la nómina, con lo que se copará el cupo máximo establecido por la Dimayor (en cancha pueden estar tres). Si Millonarios quiere reforzar algunas líneas con jugadores de afuera, como se ha expresado en varias oportunidades, la puerta de salida estaría abierta para el propio Vikonis o Matías de los Santos, Máxi Núñez y Jacobo Kouffaty.

De los Santos está recién llegado, por lo que los candidatos serían Kouffaty, que ha jugado muy poco, y Maxi Núñez, que ya habría cumplido su ciclo y actúa como alternativa en los segundos tiempos.

Millonarios frente a Nacional

Hablando de nombres, la actualidad de los jugadores para enfrentar a Nacional el próximo sábado, en la fecha 12 de la Liga Águila está así: Jhon Duque no estará por pagar fecha de suspensión; Henry Rojas aún no se recupera de molestias físicas, mientras que Duvier Riascos está en observación. Además, Kouffaty salió golpeado de la práctica de este miércoles, pero no tendría problemas para entrar en la convocatoria.