¡Con la mente puesta en la revancha!: Jhon Jairo Bodmer analiza desde ya el nuevo duelo con América

Poco después de vencer al América de Cali por 1-0 en el estadio Atanasio Girardot, Jhon Jairo Bodmer atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde afirmó estar contento por el comportamiento del equipo y la manera en la que reacciona ante escenarios complejos.

Recién coronado de la Copa Colombia, el estratega ‘verdolaga’ destacó lo hecho por su grupo en cancha, luego de imponerse por la mínima diferencia frente a un siempre difícil cuadro ‘escarlata’: “Hay muchas variables por analizar y en un mes llevamos 8 partidos. Y con buen ritmo de días con relación a entrenamientos, partidos seguidos y recuperación. Frente al conjunto rival. Teníamos que aplicar a un tema táctico y sin desesperarnos”.

“Debimos tener inteligencia y lo manejamos así. El segundo tiempo lo competimos muy bien. América nos cogió la pelota y nosotros tuvimos remates, muchos frente al rival, salvo los fuera de lugar. El mérito fue de la capacidad que tuvimos para voltear las cosas en el complemento”, complementó Jhon Jairo Bodmer en rueda de prensa, donde también manifestó que su deseo es “darle a la hinchada posesión, condicionar, llegar muchas más veces y que no les lleguen en condición de local ”.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional vs. América de Cali, en los cuadrangulares de la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

Sumado a eso, el entrenador de Atlético Nacional enfatizó en los aspectos que se han ido trabajando y de a poco se ven reflejados tanto en el campo como en el resultado: “Dentro de eso positivo fue que logramos evitar que no tuvieran remates directos al arco, sí tuvieron amenazas y en eso hay mérito del rival, pero logramos que no le remataran a Mier y es un trabajo colectivo. Entiendo que en la raya no puedo desesperarme porque el rival tenga la pelota y mandar al equipo a saltar a hacer una presión innecesaria, hay que controlarlos y los controlamos de cierta manera, pero al final la saga se comportó muy bien”.

*Otras declaraciones:

La oportunidad a los jóvenes…

“Con Simón García tenemos claro el objetivo en la zona de centrales. Lo que más me gusta de él es que es muy rápido y respalda muy bien. Todos se comprometieron a competir a trabajar y estoy muy contento de tener esa capacidad de levantar. Por otra parte, Óscar Perea en el uno contra uno desequilibra mucho y es muy rendidor para jugar cada 3 días”.

Los cambios…

“Los cambios se hicieron por manejo de carga. Tenemos que controlar eso para cuidarlos y hay que gestionarlo, por temas de convocatorias y lesiones. Teníamos que controlar al rival y también amesnar; el doble 9 lo pensamos muy buen con el cuerpo técnico. Veníamos que llegábamos por el centro con Eric Ramírez y logramos desajustar esa línea posterior”.

El siguiente encuentro contra América…

“Vamos a ver el video para el juego frente a ellos. Estamos pensando tranquilamente y trataremos de emparejar los posicionamientos para competirle mejor la posesión del balón. Vamos a repetir muchas cosas, pero también haremos ajustes”.