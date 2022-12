“Con lo que hay y con los que llegan, tenemos un buen equipo para buscar la estrella”: Cárdenas

El técnico del Deportivo Cali y el presidente de la institución ‘azucarera’ Álvaro Martínez, hablaron este jueves sobre lo que viene el próximo semestre para la escuadra verde.

El Deportivo Cali ya comenzó a confeccionar el equipo que afrontará el próximo semestre de la Liga colombiana y la Copa Suramericana.

"En los jugadores y en el cuerpo técnico quedamos con un sin sabor al final que vamos a darle gusto en este semestre", dijo Héctor Cárdenas en la rueda de prensa en donde destacó el nivel que mostró el equipo en el semestre pasado.

Por su parte, Martínez ratificó la llegada de Danovis Banguero, Alex Castro, Cristian Rivera y el guardameta Ricardo Jerez.

“Los jugadores que llegan por préstamo, como el arquero, vienen por un año y medio para no estar buscando jugadores tan pronto. Hay dos o tres opciones de refuerzos que se pueden dar, pero eso depende de los jugadores que salgan a otros equipos”, añadió el directivo.

Al ser interrogado por si había algún futbolista que no pudiera salir en este mercado de pases del elenco verde, Martínez dijo, “en el Cali no hay un jugador intransferible, pero por el momento no hay una oferta formal por algunos de ellos”.

El próximo martes el equipo volverá a trabajos de cara a lo que serán sus nuevos desafíos, esperando a que se defina el tema de las dos contrataciones que faltan y que serán para la parte izquierda del campo, sobre todo a nivel defensivo.