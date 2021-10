Con un penalti que dio para la polémica y un golazo de Sebastián Viera, Junior venció 2-1 a Jaguares

La jornada dominical de la Liga colombiana II-2021 terminó con un compromiso que era clave para Junior de Barranquilla y Jaguares, pero que solo tuvo un ganador. Los 'tiburones' se impusieron 2-1, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Todo inició con sorpresa en territorio barranquillero. Y es que la visita empezó mejor, imponiendo condiciones. De hecho, entre tanta insistencia, abrió el marcador cuando tan solo iban cinco minutos, tras un autogol de Willer Ditta.

Sorpresa en el 'Metro', que se silenció. Además, el equipo de Arturo Reyes no encontraba los caminos. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, se encontró con una acción de otro partido y que le devolvió la esperanza, dándole una vida.

Sebastián Viera ejecutó un tiro libre y el balón golpeó en el codo de Andrés Rentería, quien estaba en la barrera y adentro del área. Razón por la que el árbitro Carlos Ortega no dudó un segundo en sancionar penalti a favor del 'rojiblanco'.

Los reclamos no se hicieron esperar por parte de los 'felinos'. No obstante, ya que no había VAR, la decisión se mantuvo y el local no desaprovechó. Luis 'Cariaco' González anotó desde el punto blanco, para el 1-1 parcial.

Saltar en una barrera debe ser algo básico en el fútbol, te proteges arriba, te proteges abajo y curados en salud. El jugador de Jaguares hizo algo raro con su brazo, le quedó el codo afuera y acabó cortando el remate de Viera. PENAL. Bien el árbitro Carlos Ortega #LigaBetplay pic.twitter.com/rgTMgfEA7M — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) October 18, 2021

Desde ese momento, comenzó un nuevo partido. Junior de Barranquilla se montó en el juego, inclinó la balanza a su favor, puso contra las cuerdas al rival y el segundo tanto parecía estar cerca. Y llegó, pero de la manera menos pensada.

Al minuto 80 y luego de pitar una falta en el borde del área, Sebastián Viera tomó el balón, lo acomodó y, con precisión, marcó un verdadero golazo, venciendo al guardameta Pablo Mina y sentenciando el 2-1 definitivo.

Fiesta en el Metropolitano. Con este triunfo, los 'tiburones' alcanzaron los 24 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Por otro lado, Jaguares es séptimo, con 21 unidades, al filo del grupo de los ocho.

Ahora, los dirigidos por Arturo Reyes medirán fuerzas frente a Millonarios, en El Campín, mientras que los 'felinos' jugarán contra Envigado, en un duelo clave para ambos clubes, en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.