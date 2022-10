Con uno menos, Deportivo Pasto rescató un punto frente a Patriotas: 1-1, por la fecha 17

Deportivo Pasto igualó 1-1 con Patriotas , en su visita al estadio la Independencia de Tunja, por la jornada 17 de la Liga Colombiana.

Los dirigidos por Flabio Torres llegaron con la ilusión de sumar de a tres y sellar la clasificación del conjunto nariñense, para las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

En la otra cara de la moneda, estaba el local, un equipo que jamás ha probado la experiencia del descenso, pero con el pasar de los partidos, su juego y resultados demuestran que hay una primera vez para todo.

Entre el frío y un eco dentro del estadio, como presagio a un evento lamentable para el fútbol boyacense, se inició el juego.

Deportivo Pasto tuvo claro el objetivo desde el primer instante del partido, a eso la presión y dominio del balón y juego, que sometió desde muy temprano a Patriotas en el tercer y último cuarto de cancha.

Las indicaciones desde el banco eran evidentes: hay que ganar. Y evidentemente el mensaje fue recibido con éxito. A los 20 minutos de juego se abrió el marcador para los ‘volcánicos’ por medio de Léiner Escalante, que celebró con euforia y alegría.

A esas alturas del partido, Pasto era más líder que nunca y miraba a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones. Esto inspiró y motivó al visitante para ir en busca de la segunda anotación, eso sí, el conjunto boyacense más que liquidado, jugando por cumplir, porque la Segunda categoría casi que es una realidad.

Cuando se veía más cerca el segundo de los pastusos que el empate, llegó el segundo, pero en ese instante cambió el partido. Se anuló por fuera de lugar y unos minutos después llegó la expulsión para César Quintero a los 32, que dejó a los visitantes con uno menos de cara al resto del partido.

Ese era el momento de Patriotas, si no era ahí, no sería nunca. Los buscó con sus herramientas y culminando el primer tiempo apareció una pena máxima, que en primera instancia, no pudieron solidificar en gol. Hoy, como en muchas oportunidades, Diego Martínez es el salvador de Pasto; atajó el penal.

Pero el VAR desde arriba ordenó volver a cobrarlo, y en segunda instancia Iván Rivas igualó el encuentro a los 48 minutos.

Inició la segunda mitad y el partido para los ‘volcánicos’ estaba cuesta arriba, después de pasar minutos desde la cima del campeonato.

El juego se diluyó y Deportivo Pasto jugó a no perderlo, porque de igual manera el punto, con uno menos, de visitante, sirve. Y así se jugó la segunda parte, muy limitado ofensivamente, luchado, cerrando espacios y cortando juego, hecho que no le permitió a Patriotas aprovechar el jugador de ventaja, culminando en empate el partido.

Los nariñenses enfrentarán a Águilas Doradas el próximo sábado por la jornada 18 de la Liga del fútbol colombiano. Por su parte, con un descenso casi inminente, Patriotas buscará sumar de a tres para salvar la categoría, frente a Millonarios el domingo 16 de octubre.