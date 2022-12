Conozca cómo se jugará la tercera jornada de la Liga Águila Femenina

La Dimayor anunció este lunes la programación de la fecha 3 de la Liga Femenina-2017, que se disputará entre el 4 y el 6 de marzo.

El encuentro que abre la jornada es Cortuluá vs. Pereira el sábado 4, a las 12 del mediodía, por el Grupo C. Mientras que Real Cartagena vs. Bucaramanga será el último encuentro de la fecha, el 6 de marzo.

Publicidad

Esta es la programación de la tercera fecha:

Grupo A

4 de marzo

U. Magdalena vs. A. Petrolera

Hora: 03:00 p.m.

Estadio: Julia Turbay

Publicidad

Envigado F.C. vs R. Santander

Hora: 05:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

6 de marzo

Publicidad

R. Cartagena vs. Atl. Bucaramanga

Hora: 03:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Grupo B

4 de marzo

Santa Fe vs. Fortaleza

Hora: 05: 00 p.m.

Estadio: El Campín

Publicidad

5 de marzo

Patriotas vs. Cúcuta Dep.

Hora: 02:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Publicidad

Atlético Huila vs. Equidad F.C.

Hora: 03:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Grupo C

4 de marzo

Cortuluá vs. Pereira

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Publicidad

Dep. Pasto vs. Orsomarso

Hora: 12:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

5 de marzo

Publicidad

América vs. Dep. Quindío

Hora. 11:00 a.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports