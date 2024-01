¡Contundente mensaje de Santa Fe para América de Cali! "No insistan más"

En medio de la pretemporada, los equipos colombianos siguen buscando reforzar sus plantillas y uno de los nombres que interesa en América de Cali es el de Hugo Rodallega, delantero que hacer parte de las filas de Independiente Santa Fe. Sin embargo, este lunes, tanto el equipo 'cardenal', como el mismo atacante le pusieron fin a tal rumor.

Fue a través de la red social 'X' que Santa Fe dio un contundente mensaje. "¡Que no insistaaaan ! Hay Hugoool para rato..." fueron las palabras que se leyeron en la publicación.

¡Que no insistaaaan 🙄📞🚫!



Hay Hugoool para rato...



Disfruta de un nuevo episodio de 𝙐𝙣𝙖 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣... @Rafa_Cifuentes 🎙️y Elena, una fiel abonada del León 🦁.



Mira aquí el contenido 👉 https://t.co/n83CFUnQAc pic.twitter.com/QAsGCB1B0L — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 16, 2024

Sin embargo, por si todavía no quedaba claro, la pieza fue acompañada por un video en el que Rodallega comparte con una hincha y él mismo se encargó de ratificar que seguirá siendo el 'león', en la zona de ataque del equipo capitalino.

"Es que Hugo Rodallega es una persona agradecida, yo soy agradecido con Independiente Santa fe, no solo como institución, con Eduardo Méndez como presidente, con los muchachos que hicieron parte del grupo del año pasado, sino con el hincha también, porque el aficionado desde el principio mostró ese apoyo, ese cariño, esa bienvenida y cuando a uno lo tratan así es lo mejor. Por eso intento entregarme al 100%, entonces como las cosas salieron bien individualmente en cuanto a goles, obviamente dolió porque el equipo no clasificó a nada y fue un golpe durísimo para Independiente Santa Fe, pero aparecieron estas ofertas y de inmediato me senté a analizar y a ver qué era lo mejor, no solo para mí, sino para mi vínculo familiar, junto a mis hijos que ya están totalmente adaptados aquí a Bogotá al colegio, mi esposa está muy feliz. Por eso decidí quedarme en el equipo que me había dado la oportunidad de volver al fútbol colombiano", fue el mensaje del jugador de 38 años.

Publicidad

Sin duda alguna, lo hecho por el 'cardenal' y el jugador dejan un gran alivio en la afición.

Y es que por estos días desde el América de Cali revelaron que de verdad querían contar con Rodallega. Fue Tulio Gómez, el presidente de los 'escarlatas', quien contó todo. "No es imposible, imposible no es, no está descartado. No hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Queremos traerlo", fueron sus palabras.

Lo que más aumentó el rumor fue la aparente obsesión de Tulio con el experimentado delantero. "Para mí traer a Rodallega es un gustico. Yo siempre quise traer a Rodallega, siempre a mi me ha gustado ese jugador", expresó en su momento.