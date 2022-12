Craviotto: “Huila hizo una campaña para entrar en los ocho y no para pelear el descenso”

El técnico del conjunto ‘opita’, que ya palpita el enfrentamiento con Atlético Nacional en semifinales, se refirió al proceso que llevó a su equipo hasta estas instancias.

Néstor Craviotto, técnico del Atlético Huila, habló este lunes con el programa radial ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’, sobre la actualidad de su equipo, que es la gran revelación de la Liga Águila I-2018.

El cuadro ‘opita’ terminó el ‘todos contra todos’ en la cuarta posición con 30 puntos y el fin de semana pasado dejó en el camino a Patriotas, en los cuartos de final.

“Nosotros hicimos algo más. Todos teníamos que mejorar, nos propusimos trabajar muy duro y nos salió bien”, indicó Craviotto sobre el secreto para llegar hasta estas instancias.

Atlético Huila ahora se enfrentará en las semifinales con Atlético Nacional, el equipo favorito a quedarse con el título.

Aunque el estratega argentino es consciente de que el cuadro verde es favorito, él confía en lo que pueden hacer sus dirigidos en la cancha.

“La motivación va a estar porque enfrentamos al mejor equipo de Colombia, que tiene posibilidades de clasificar en la Copa Libertadores, que tiene dos o tres equipos y un gran entrenador, pero en la cancha son once contra once”, aseguró.

Craviotto aseguró además que “seguramente jugaremos en El Campín” el primer partido de la semifinal y que a pesar de que no será lo mismo, el equipo intentará imponerse en el partido de ida.

“No es lo mismo jugar en Ibagué o en El Campín, nos gustaría jugar en Neiva, pero tenemos que ir a Bogotá a jugar y hacerlo de la misma manera que lo hicimos de local”, dijo.

Por último, el argentino dijo que le molestó que se especulara con su salida del Huila, debido a un supuesto interés del América de Cali.

“Por momentos me río y por momentos me da bronca, porque lo dan por hecho. Quedó demostrado que no tenía arreglado con ningún equipo. Si en algún momento me van a llamar, me van a tener que esperar si es que me quieren a mí”, finalizó.

