Crece el rumor de la llegada de Juan Cruz Real como técnico del Tolima

Deportes Tolima no ha tenido la mejor de sus campañas, si bien se encuentra con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales, las directivas decidieron relevar al técnico Hernán Torres y ya tendrían el elegido para su reemplazo: Juan Cruz Real.

"Juan Cruz Real es el nuevo entrenador de Deportes Tolima, según me confirman varias fuentes. Esta tarde llega a Ibagué para ponerse a trabajar lo antes posible en el 'Pijao'", se leyó en un tuit del periodista argentino César Luis Merlo.

🚨Juan Cruz Real es el nuevo entrenador de Deportes Tolima, según me confirman varias fuentes.

*️⃣Esta tarde llega a Ibagué para ponerse a trabajar lo antes posible en el "Pijao". pic.twitter.com/OU8q82YAM7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 27, 2023

De esta manera, estaría cerca de cerrar su vínculo con el 'Vinotinto y Oro'. De ser así, el entrenador argentino le habría ganado en la puja a Leonel Álvarez, exjugador y técnico, que actualmente dirige al Cienciano, de Perú, y que también sonó para comandar al equipo la capital musical de Colombia. Además se habían considerado otros nombres en el mercado argentino, que finalmente no habrían llenado los requisitos.

Ahora falta esperar el comunicado oficial, en caso de que los rumores sean reales.

Juan Cruz Real, 'un viejo conocido' del fútbol colombiano

Y es que el estratega argentino no es para nada nuevo en el medio colombiano, con pasado en Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali y Junior de Barranquilla, Cruz Real ya sabe el contexto y conoce la idiosincrasia del balompié de nuestro país.

Fue en el 2017 cuando el argentino arribó por primera vez a Colombia procedente del club Estudiantes de Mérida, de Venezuela.

Si bien con los petroleros y los felinos no tuvo el mejor de los rendimientos desde la línea técnica, en el 2020 llegó de manera sorpresiva al América de Cali. Las críticas no se hicieron esperar, pero Cruz Real las cayó con un hecho contundente: un nuevo título para los 'escarlatas'. En el campeonato que estuvo marcado por la pandemia del Covid-19, el conjunto vallecaucano se alzó en lo más alto.

En el siguiente torneo no se dieron de la mejor manera y el argentino se marchó de las toldas americanas. Luego, a finales del 2021, el estratega fue anunciado por el Junior de Barranquilla, dónde también no fue recibido de la mejor manera, pero esta vez las cosas no se dieron y se marchó en medio de malos resultados.

La relación contractual con los 'tiburones' finalizó en septiembre del 2022 y desde ese momento no sabe lo que es dirigir un equipo. Dicho esto, el argentino tendría la misión de devolverle el buen fútbol, buenos resultados y una misión no ajena a la realidad del Tolima: recuperar jugadores, pues recientemente llegó a tener 15 futbolistas ausentes por molestias musculares y lesiones considerables.