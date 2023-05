Cristian Barrios, jugador del América: "Hemos vuelto a recuperar ese ímpetu y esperamos seguir así"

Cristian Barrios fue una de las indiscutidas figuras del 'Clásico del Valle del Cauca' llegando a marcar un doblete en lo que significó la victoria de su equipo, el América de Cali, contra el Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero.

El jugador 'escarlata' tuvo oportunidad de hablar en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio' en el programa 'Blog Deportivo' en donde se le vio contento por varias cosas, tanto dentro como fuera de la cancha.

En principio y hablando netamente del pasado encuentro por Liga, aseguró que él y el propio club han venido mejorando un aspecto que estaba haciendo que sufrieran de más los partidos, la definición y de la mano de sus compañeros, han podido mejorar este aspecto día a día en las sesiones de entrenamiento. "Mejoramos algo, que era la definición. Venimos sufriendo mucho en las opciones que teníamos y no concretábamos. Hemos vuelto a recuperar ese ímpetu. Esperamos seguir así y conseguir el objetivo que es entrar a los ocho. El mismo capi nos ha hablado que generamos muchas opciones, pero no concretábamos y eso nos hacía sufrir los partidos siempre. Pero sí seguimos trabajando y cada vez mejorando, quedándonos en los entrenos, así sea 10 o 15 minuticos más, eso nos ha ayudado mucho al llegar a los partidos", aseguró.

Igualmente, tuvo tiempo de hablar sobre una segunda posición en el campo de juego y un cambio de sistema que hubo en el partido ante Millonarios en donde por más de que no haya sido su lugar ocasional, pudo dar lo mejor de sí para el beneficio de su club. "Hubo momentos del partido en los que me tocó jugar de lateral izquierdo, son cosas del profe. Vimos que Millonarios se nos estaba metiendo por ese lado y quisimos cambiar el planteamiento. Y en ese momento era yo el único que podía cumplir la función y no hubo ningún problema. Me sentí incómodo, sí. Pero yo vine aquí a América a dar lo mejor de mí. Siempre voy a entregar el 100% de mí.", afirmó el mediocampista.

También, le recordaron sobre una bonita situación que vivió fuera de las canchas en donde una pequeña niña le regaló una carta con el deseo de conocerlo personalmente y cuenta que aquella carta le sirvió de combustible para tener aquella actuación en el partido contra Deportivo Cali. "Eso fue algo que me conmovió el corazón. La niña siempre iba con su tía del hotel. Quería conocerme hace tiempo. Desafortunadamente, nunca nos cruzamos. Ella nunca me escribió por pena. Entonces, finalmente me escribió y yo le dije: 'Bueno, el día de clásico la voy a recibir en el hotel. Voy a estar a disposición ahí para conocerla.' En la noche, llegó y me regaló una carta que me motivó y me puso alegre. Es la primera vez que me pasa algo así con una niña o un niño. Y creo que sentir el cariño de un niño fue lo que me sirvió como motivación para el domingo. Incluso los invité para el clásico. Le dije que le iba a regalar la camiseta. Pero nada más bonito. Que 2 goles, una victoria y regalarle la camisa a una niña, que creo que eso le va a quedar marcado a ella siempre en la vida." dijo Barrios.

Finalmente, dejó entrever cuales son sus sueños y a donde le gustaría llegar a jugar en algún momento siendo Europa o Estados Unidos dos de los varios países en donde Cristian se ve marcando goles. "Me gustaría jugar y siempre he tenido el sueño de ir a Europa. También me gustaría la MLS, la Liga de México, la Liga de Argentina, también me gusta mucho. Pero, ahora mismo estoy pensando mucho en América. Y mientras esté aquí y quiero hacer las cosas de la mejor manera.", culminó.

Así las cosas, América de Cali ya se prepara para su próximo encuentro contra Atlético Nacional en el que es considerado, por muchos, como el 'clásico colombiano' en búsqueda de consolidarse para disputar las fases finales del torneo.